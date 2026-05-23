Le Toulouse Olympique a connu un revers face à Wakefield (22-18) lors de la 12e journée de Super League. Sylvain Houlès, manager du team, exprime ses regrets et sa déception

Super League : L'apprentissage est sonné pour le Toulouse Olympique après une nouvelle défaite face à Wakefield en Super League. Malgré un bon démarrage et une impression d'avancement, les Toulousains ont connu un revers contre Wakefield (22-18) lors de la 12e journée.

Sylvain Houlès, manager du TO, a exprimé ses regrets, soulignant que l'équipe était vraiment proche de remporter le match. Encore des regrets. Le TO a bien commencé et semblait avoir enfin appris de ses dernières prestations, mais le résultat final a laissé perplexe. Cela devient pesant pour le manager qui, depuis plusieurs semaines, n'a pas réussi à écarter le sentiment de la défaite.

La défaite face à Wakefield n'a pas changé grand-chose pour la Super League. Le Toulouse Olympique occupe l'avant-dernière place et commence dangereusement à y rester figé. L'apprentissage et l'expérience sont ainsi des facteurs déterminants. Même s'ils n'ont pas failli encore contre Leeds, les Toulousains sont déjà à leur 602e match de Super League.

Entre temps, l'arbitrage vidéo a également été marqué par de nombreuses décisions à contre-indications pour le Toulouse Olympique. Trois situations litigieuses contre eux en première mi-temps ont tout particulièrement mercuré Sylvain Houlès. Il reste à espérer que les arbitres se montreront plus calmes en match suivant. Tiaki Chan, pilier du Toulouse Olympique, aborde son parcours dans la Super League en évoquant avoir appris plus en trois ans en Angleterre que partout ailleurs.

Il ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit des décisions arbitrales, lamentablementnicích envers les Toulousains时光. En conclut-il : ARRÊT-VOUS D'AVER PEU FAILLI LA PLUS BAS QUE SES AMIS





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