Toulouse : neuf jours d'interruption du tram T1 pour préparer la future ligne Aéroport

Le tramway T1 sera totalement interrompu du 4 au 12 juillet à Toulouse pour la construction du futur pôle d'échanges de Blagnac, qui reliera la ligne C du métro à la future ligne Aéroport prévue fin 2026. Un bus relais remplacera la ligne pendant les travaux.

La future ligne Aéroport se prépare activement à Toulouse avec une première étape majeure : la création du futur pôle d'échanges de Blagnac . Du 4 au 12 juillet, le tramway T1 sera totalement interrompu pendant neuf jours afin de réaliser les travaux nécessaires.

Ce pôle d'échanges permettra de relier la ligne C du métro à la future ligne Aéroport, dont l'ouverture est prévue pour la fin de l'année 2026. Deux nouvelles stations de tramway seront créées dans ce cadre, ainsi qu'une gare routière qui complétera ultérieurement l'ensemble. Le gestionnaire Tisséo profitera également de cette fermeture pour effectuer des opérations de maintenance sur l'infrastructure existante, notamment l'élagage, le traitement des racines, le remplacement d'appareils de dilatation et le meulage des rails.

Regrouper ces interventions sur une même période permet d'éviter trois fermetures nocturnes supplémentaires au cours de l'année. Cette phase de travaux intervient alors que les premières rames de la future ligne Aéroport doivent être livrées à Toulouse dans les prochaines semaines ; elles arboreront une livrée cuivrée spécifique. La nouvelle liaison offrira une connexion directe entre la station Blagnac de la ligne C et l'aéroport Toulouse-Blagnac.

Pendant la coupure, un bus relais baptisé T1' assurera l'ensemble des arrêts du tramway, à l'exception de la station Hippodrome. La ligne 31' sera prolongée jusqu'aux Arènes pour faciliter les correspondances. Une vingtaine d'agents seront présents chaque jour sur les principaux pôles d'échanges, notamment aux Arènes, pour orienter les voyageurs





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