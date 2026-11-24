Tisséo Ingénierie recycle 80 % des terres extraites par les tunneliers du métro T3. Briques, routes et carrières utilisent ce matériau dans le cadre du chantier de la ligne C à Toulouse.

Le projet d'extension du métro toulousain avec la construction de la ligne C, qui relie Colomiers à Montaudran Gare, génère un flux massif de matériaux extraits du sous-sol. Tisséo Ingénierie, l'opérateur en charge du chantier, a évalué le volume total de terre évacuée par les tunneliers et les pelles mécaniques à plus de six millions de tonnes. Cette excavation massive est une composante centrale de la réalisation de cette ligne souterraine longue de 21 km.

Stratégie de Recyclage Ambitieux pour les Terres

Tisséo Ingénierie impose un taux de réutilisation des terres extraites de 80 %, dépassant ainsi l'obligation légale qui fixe le minimum à 70 %. Cette directive vise à optimiser la gestion des déchets de construction et à réduire l'empreinte environnementale du projet. Les terres sont d'abord stockées dans des bacs temporaires situés à proximité des zones d'extraction, notamment à Colomiers Gare, aux Ponts-Jumeaux près de la rocade, et à La Vache. Avant toute autre utilisation, chaque lot de terre subit une analyse rigoureuse pour détecter la présence éventuelle de pollution, garantissant ainsi la sécurité des futures applications.

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Applications Industrielles et Construction de Bâtiments

Une partie significative de ces matériaux est transformée en objets manufacturés, en particulier pour la production de briques. Le site industriel de Bouyer-Leroux, situé à Colomiers, constitue l'un des principaux bénéficiaires de cette ressource. Au début du chantier, les responsables estimaient que les remblais issus de la ligne C permettraient la fabrication de trois millions de briques. Cette production industrielle aurait un impact concret sur le logement, permettant potentiellement la construction de 3 750 maisons. Cette réutilisation directe transforme un déchet d'extraction en un produit de valeur pour le marché immobilier local.

Gestion des Infrastructures Routières et Réutilisations

Les terres non utilisées dans l'industrie de la brique sont allouées à d'autres chantiers de voirie et de terrassement. Elles servent notamment à la construction de routes et d'échangeurs routiers stratégiques. Un exemple notable est la bretelle de Verfeil, qui dessert l'autoroute A69 en direction de Castres. Cette allocation permet de réduire le besoin en importation de matériaux naturels et de valoriser localement les excavations. De plus, une fraction de la terre est réinjectée directement sur le chantier de la ligne C elle-même pour des besoins de remblaiement interne, optimisant ainsi la logistique des flux de matériaux sur le site.

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Restauration des Anciennes Carrières et Écosystèmes

La dernière destination majeure pour ces millions de tonnes de terre concerne le comblement d'anciennes carrières afin de restaurer les sites naturels ou de préparer des terres à une activité agricole future. Tisséo Ingénierie a cité en exemple le lac de la Gravière et le lac de Bordeneuve, dont les fonds ont été comblés grâce à ces opérations. Cette démarche s'inscrit dans une logique de réparation environnementale, transformant des sites dégradés en espaces naturels ou agricoles utiles pour la biodiversité et l'agriculture locale, bouclant ainsi la boucle du cycle de vie du sol extrait.

Situation Actuelle des Engins et Prochaines Étapes

À l'heure actuelle, trois des cinq tunneliers de la ligne C restent actifs dans le sous-sol toulousain, poursuivant leur progression vers les points de sortie finaux. Le tunnelier parti de Colomiers Gare a atteint l'entrée du site Saint-Martin-du-Touch d'Airbus. Il lui reste environ 600 mètres à creuser pour atteindre le puits Laporte, situé en lisière des pistes de l'aéroport. Ce puits sert de point de ralliement pour le tunnelier venant des Ponts-Jumeaux, qui doit le rejoindre depuis l'autre côté. Parallèlement, le tunnelier en provenance de La Vache a franchi la station Toulouse-Lautrec et vise la station du Raisin pour achever sa course. Le parcours de la terre s'effectue mécaniquement : la roue de coupe du tunnelier rabat le sol, la matière chute dans un espace de collecte, est évacuée par une vis sans fin, puis transportée sur un tapis roulant jusqu'à la surface.