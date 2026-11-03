Toulouse Métro Ligne C : Berthe de Puybusque atteint la station Lycée Toulouse-Lautrec

Le tunnelier Berthe de Puybusque a achevé 1100 mètres sous terre à Toulouse. Cette étape cruciale précède le dernier tronçon vers la station Raisin pour la ligne C du métro toulousain.

La construction de la ligne C du métro de Toulouse franchit une étape décisive avec l'arrivée du tunnelier Berthe de Puybusque à la station Lycée Toulouse-Lautrec. Ce lundi 2 novembre marque la fin d'une progression souterraine de 1 100 mètres, une performance technique majeure pour l'infrastructure urbaine.

Logistique intensive pour l'arrivée du tunnelier

Le chantier a dû adapter son rythme opérationnel dès la fin du mois d'octobre pour préparer l'arrivée de la machine colossale. Des travaux structurants ont été menés jour et nuit afin de renforcer l'enceinte de la station et de sécuriser les opérations de percée finale. Cette mobilisation collective a permis l'immersion réussie de l'engin dans le réseau souterrain.

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Le tunnelier poursuit sa course vers le terminus

Berthe de Puybusque, issu du tronçon La Vache Gare - Le Grand Marché, doit maintenant achever les 2 122 mètres restants jusqu'à la station Raisin. L'entreprise Eiffage, responsable du génie civil, confirme que la machine creuse deux tronçons distincts à partir d'une même station de départ. Le démontage intégral de l'engin est prévu une fois le terminus atteint.

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Suivi en temps réel par les citoyens

L'application Parlons Travaux permet au public de suivre la progression de Berthe de Puybusque ainsi que des autres machines en activité. Jeanne Marvig opère depuis Colomiers et Lise Enjalbert progresse de Ponts Jumeaux vers Puits Laporte. Les habitants peuvent également utiliser cet outil pour signaler les nuisances liées aux travaux en cours.