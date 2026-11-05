Toulouse : Manifestation du 5 novembre, les syndicats défient l'interdiction préfectorale

Le 5 novembre, huit syndicats manifestent à Toulouse malgré l'interdiction du préfet de circuler en centre-ville, créant une situation inédite.

La ville de Toulouse vit une situation inédite le jeudi 5 novembre à 14 heures, lorsque huit organisations syndicales ont décidé de maintenir leur appel à manifester en bravant l'interdiction formelle de la préfecture. Cette décision intervient alors que les forces de l'ordre s'apprêtent à bloquer tout accès au centre-ville pour ce cortège dédié à la hausse du pouvoir d'achat.

Confrontation entre syndicats et préfecture

Les huit centrales syndicales réunies sous l'égide de l'intersyndicale ont unanimement refusé l'itinéraire imposé par le préfet, qui prévoyait une boucle au départ des Arènes, située en périphérie. À la place, la CGT, FO, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, la FSU et Solidaires ont annoncé qu'elles démarraient leur cortège de Saint-Cyprien pour atteindre Jean-Jaurès via les grands boulevards. Ce choix signifie pour les organisateurs comme pour les participants qu'ils s'exposent volontairement à des sanctions légales et policières.

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Procédure judiciaire des référés

La tension a atteint un point critique hier à 17 heures 30, lorsqu'une délégation de la CGT accompagnée de ses avocates a rencontré David Foltz, directeur de cabinet du préfet en charge de la sécurité, devant le juge des référés du tribunal administratif. Cette audience d'une heure et demie visait à faire annuler l'interdiction du parcours. Les avocatés ont soutenu que le tracé aux Arènes ne réduisait pas les risques mais les déplaçait simplement, tout en privant la manifestation de la visibilité nécessaire à ses revendications. En réponse, la préfecture a plaidé pour la nécessité de protéger l'ordre public face à une montée de la violence.

Contexte sécuritaire et historique récent

L'argumentaire de la préfecture s'appuie sur une détérioration notable de la sécurité depuis le 29 septembre, date à laquelle Toulouse a enregistré 26 rassemblements et 37 jours de sécurisation par les forces de l'ordre. Le préfet qualifie la période suivant le 17 octobre de "bascule" vers une violence extrême, craignant la présence probable de la mouvance anarchiste. Cette configuration rend, selon les autorités, impossible la sécurisation des boulevards centraux, jugés plus risqués que le tracé périphérique. Le parcours précédent des berges du Canal du Midi, le 24 octobre, avait déjà montré des tentatives d'intrusion contre le musée des Abattoirs et le conseil départemental.

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Implications pour la manifestation et ses participants

À l'heure de la décision de justice, l'incertitude reste totale sur ce qui se passera ce jeudi. Si le juge annule l'interdiction, la manifestation pourra suivre le tracé demandé par les syndicats. Dans le cas contraire, le bras de fer se jouera directement dans la rue, car la majorité des syndicats ont affirmé maintenir leur appel quelle que soit la sentence. Toutefois, des divergences internes sont visibles, l'Unsa et la CFTC semblant ne plus se rendre au rendez-vous. Les participants devront adapter leur comportement en fonction du déploiement des forces de l'ordre, sans pour autant chercher à les défier frontalement.

Conséquences immédiates et suivi des événements

Cette crise administrative et sécuritaire a des répercussions immédiates sur la vie locale, comme en témoignent les mesures prises par les universités toulousaines qui ont basculé leurs cours en distanciel. Les commerçants du centre-ville, encore marqués par les saccages et pillages postérieurs au 17 octobre, subissent de plein fouet cette instabilité chronique. La situation actuelle met en lumière l'épuisement potentiel des agents de police, un sujet alerté par les syndicats, et laisse les habitants de Toulouse dans l'expectative quant à la nature exacte des mouvements qui animeront les rues ce jeudi après-midi.