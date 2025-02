Toulouse, malgré la défaite contre le PSG, garde l'espoir

Le Toulouse Football Club, malgré sa défaite 1-0 contre le Paris Saint-Germain samedi soir, voit le positif dans la performance de son équipe. Carles Martinez Novell, l'entraîneur toulousain, souligne l'intensité et la détermination de ses joueurs, même si le manque d'efficacité devant le but reste un point à améliorer. Le TFC se concentrera désormais sur les matches à venir, notamment face au Havre et Angers, afin de retrouver un niveau de jeu plus conforme à ses ambitions.

Quand tu perds un match, tu es forcément déçu, Paris ou pas Paris. Samedi soir, Vincent Sierro laissait entrevoir sa frustration, à l’issue de la défaite 1-0 contre le PSG , au cours de laquelle le TFC s’est encore une fois créé plusieurs grosses occasions sans réussir à les concrétiser. Mais quand tu affrontes le PSG , il faut faire un match parfait, être ultra-efficace offensivement et défensivement.

C’est aussi ce manque d’instinct « de tueurs » que regrettait Carles Martinez Novell, dont la tactique très défensive a encore une fois failli être payante contre Luis Enrique, qui a reconnu que Toulouse était l’équipe, en Ligue 1, qui « posait le plus de problèmes » au PSG, toujours invaincu cette saison en championnat. L’équipe a respecté tout ce qu’on avait mis en place, on a répondu présent appréciait l’entraîneur toulousain, qui sait aussi « qu’en théorie, il n’y a pas match » entre le PSG et Toulouse. Pour Vincent Sierro, il y a donc du positif à retirer de cette confrontation « si on oublie le résultat. Dans la détermination de l’équipe, les efforts, les phases avec le ballon, même si elles ont été rares. On peut s’appuyer dessus pour un match capital le week-end prochain. Ce sera au Havre, face à une formation moins bien classée, et c’est justement dans ce genre de confrontation que le TFC doit prendre des points, après un mois de janvier où « il n’a pas été à la hauteur » comme l’a reconnu Martinez Novell. Capable de livrer des prestations encourageantes contre Paris, ou Lyon (0-0 au Parc OL le 18 janvier), c’est dans « son championnat » que l’équipe haut-garonnaise a laissé filer des points importants, récemment battue par Strasbourg et Montpellier au Stadium, notamment. Ce n’est pas contre le PSG que l’on est attendu sait très bien Martinez Novell qui, souvent à la hauteur dans les grands matchs, devra trouver les ressorts pour que son équipe déploie la même énergie que samedi soir au stade Océane dimanche prochain, ainsi que le week-end suivant au stade Raymond-Kopa d’Angers. Deux déplacements consécutifs pour retrouver un niveau plus conforme à ses attentes





Toulouse Football Club PSG Carles Martinez Novell Ligue 1

