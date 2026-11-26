À Toulouse, la municipalité soutient la police nationale pour sécuriser le marché de Noël du 26 novembre 2026. Les mesures renforcent la surveillance après les heurts du 19 novembre.

La mairie de Toulouse défend publiquement une politique de fermeté policière accrue en vista de l'ouverture officielle du marché de Noël, prévue ce jeudi 26 novembre 2026. Cette annonce intervient peu de temps après des scènes de confusion violente enregistrées en centre-ville le samedi 19 novembre 2026, où les forces de l'ordre ont dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser des participants à un rassemblement non déclaré.

Soutien indéfectible des forces de l'ordre

L'adjoint au maire de Toulouse a affirmé avec conviction que toutes les mesures seraient mises en œuvre pour garantir la sécurité du site festif. Il a déclaré : " On fera tout pour sécuriser " le marché de Noël qui s'ouvre dans quelques jours. Cette position s'accompagne d'une critique ferme à l'encontre des organisations qui ont encouragé le chaos au cours des dernières semaines. L'élu attribue la responsabilité des troubles à des groupes comme les Insoumis et à certains élus municipaux socialistes présents lors d'une manifestation interdite le 5 novembre 2026.

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Tensions autour des manifestations sauvages

La dernière journée du samedi 19 novembre 2026 a été marquée par une ambiance extrêmement tendue. Des cortèges non déclarés, impliquant environ 3 300 manifestants, ont provoqué des heurts avec les forces de l'ordre. Les participants à ce rassemblement contre la vie chère ont affronté la police, qui a répondu par le largage de grenades lacrymogènes. Cette violence a eu des conséquences collateralales, certains passants innocents ayant été extirpés de la zone par les services de sécurité en raison de la confusion régnant dans les rues.

Appels à manifester pour le 28 novembre

La situation risque de rester critique car un nouvel appel à manifester circule actuellement pour ce samedi 28 novembre 2026. Les organisateurs ont fixé trois lieux distincts dans la ville rose pour ce prochain rendez-vous. Les Toulousains interrogent legouvernement local sur la capacité de la ville à rester calme lors du premier week-end des festivités de fin d'année, se demandant si l'atmosphère sera marquée par le gaz lacrymos ou par les marrons chauds traditionnels.

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Dispositif de sécurité renforcé pour les familles

Pour contrer les risques de vandalisme, notamment après un incident début sur le marché de Noël pendant son installation, un protocole strict sera appliqué dès l'ouverture officielle. Les contrôles visuels des sacs et le filtrage aux entrées seront effectifs. Le quartier de Saint-Cyprien, qui a été très touché lors des émeutes précédentes, bénéficiera d'une attention particulière pour limiter son impact. La mairie soutient les actions de la police municipale et renforce la vidéoprotection sur le terrain.

Inquiétudes des citoyens et responsabilité politique

Malgré les mesures, le climat reste parfois irrespirable pour les citoyens qui souhaitaient simplement faire leurs courses de Noël. Des gens traversant les petites rues avec des sacs pleins d'achats se sont retrouvés piégés entre des manifestants criant des chants antifascistes et des policiers lançant des grenades. L'adjoint au maire estime que si la situation dégénère à nouveau, il faut se tourner vers ceux qui ont semé le chaos plutôt que vers les manœuvres de maintien de l'ordre nécessaires. Les Toulousains, et particulièrement les familles, restaient inquiets, certains évitant le centre-ville depuis le début du mouvement de contestation.