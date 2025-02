Toulouse : Les Supermarchés Casino Shop Disparaissent, Carrefour Express Arrive

Fin du partenariat entre Puig & Fils et Casino, les supermarchés Casino Shop et Spar de Toulouse seront remplacés par Carrefour Express.

Le 1er février 2025, le groupe basé à Frontignan, Puig & Fils, a mis fin à son partenariat avec le groupe Casino. Contacté par Actu Toulouse , la société a répondu avec modestie: « On a décidé de ne pas le renouveler ». Est-ce lié aux difficultés financières de Casino, qui ont entraîné la fermeture de nombreux supermarchés à Toulouse ces derniers mois ? La société ne donne aucune confirmation.

En revanche, Puig & Fils retirera progressivement les logos Casino Shop, Spar et Vival, sur chacune de ses 92 supérettes d'Occitanie, dont certaines se trouvent à Toulouse.Une des premières à être concernée est située à Blagnac, comme nous l'avions déjà repéré. Le Casino Shop de la place de Catalogne a hissé une banderole indiquant « Prochainement, transformation de votre magasin en Carrefour Express » sur sa devanture, vendredi 7 février. Ce n'est pas le seul cas. Dans le centre-ville de Toulouse, la même bannière surmonte la vitrine de l'ex-Casino Shop de la rue des Lois depuis le début de la semaine. « Ça y est, on est déjà passés chez Carrefour, on vend désormais les produits de la marque », rapporte un employé du magasin.Jusqu'au lundi 10 février 2025, la seule supérette de la rue des Lois, dans le centre-ville de Toulouse, était encore un Casino Shop. Puig & Fils annonce posséder 30 petits supermarchés Casino Shop et Spar (et Vival, à la marge) à Toulouse. Tous seront convertis sous l'enseigne Carrefour Express, a confirmé le groupe à Actu Toulouse. Le début d'une danse des enseignes commence. Au cours des prochaines semaines, les habitués de ces supermarchés d'appoint verront donc plusieurs opérations de déstockage. -20 % rue des Lois, -10 % à Blagnac... Il faut vider les rayons des anciens produits de marque Casino et Leader Price pour laisser place à Carrefour





Supermarchés Carrefour Express Casino Shop Spar Vival Toulouse Transformation Déstockage

