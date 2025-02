Toulouse : les lieux coquins s'adaptent à une société moins taboue

Le strip-tease, les sexshops et les saunas libertins font face à un tabou en diminution à Toulouse. Ces établissements, autrefois considérés comme marginaux, s'adaptent à une société plus ouverte en choisissant des emplacements stratégiques et en modernisant leurs offres.

Le but est d'offrir un cadre de sensualité et de convivialité », détaille Kenneth Milliou, barman au Pink Palace. L'établissement, situé boulevard Bonrepos, est le premier club de strip-tease à avoir ouvert dans la région, il y a 16 ans. « On met un point d'honneur à mettre les clients à l'aise, ajoute-t-il. Quand on est arrivés à Toulouse , le strip était tabou.

L'idée était de le rendre le moins bizarre possible, et les gens nous en font part : beaucoup disent qu'ils pensaient que ce serait glauque, contrairement à ce qu'ils voient sur place. Ces clubs sont loin d'être les seuls lieux coquins à Toulouse pouvant souffrir de cette image. Fréquenter un sexshop peut aussi entraîner une gêne. Le Passage du désir refuse d'ailleurs cette étiquette de 'sexshop' et se décrit plutôt comme 'une boutique de cadeaux pour les adultes', comme l'explique Patrick Pruvot, le fondateur. Choisir des emplacements 'grand public' « Les gens n’osent pas forcément aller en magasin. Mais grâce à nos boutiques, ça se rééquilibre, car on choisit des emplacements grand public ». À Toulouse, l’enseigne s’est implantée rue d’Alsace-Lorraine, l’une des plus grandes artères de la ville. « Ça fait partie de notre concept de ne plus se cacher, précise le fondateur. L’implantation fait partie de la normalisation. Face à ce tabou, la vente en ligne est devenue une habitude d’achat privilégiée, pouvant faire souffrir les commerces physiques. « L’acquisition de matériel et le visionnage de vidéos ont changé, car aujourd’hui, on peut tout trouver sur Internet », témoigne Kévin, vendeur au Lynx Store, sexshop toulousain, quartier Matabiau. Se moderniser et se diversifier Mais alors, comment s’en sortir ? « On est dans l’obligation d’apporter de nouvelles choses », analyse Kévin. Le Lynx Store, ouvert depuis 1999, se compose d’une boutique, ainsi que de cabines de visionnage de DVD. Depuis quelques mois, une grande nouveauté s’est ajoutée : le visionnage de vidéos en réalité virtuelle, avec un casque. « Ça marche plutôt bien, surtout auprès des jeunes », indique le vendeur. Ce qui maintient l’établissement, c’est avant tout sa modernisation : « Notre communication sur Internet, notre présence sur les réseaux sociaux nous font perdurer. Un community manager a d’ailleurs été embauché à cet effet. Le KS Sauna, mélange entre sauna traditionnel et club libertin ouvert depuis 10 ans rue Saint-Ferréol, a également modifié sa formule pour s’adapter. « Avant, c’était fait pour les fins de soirées, on fermait parfois à 5 heures du matin, raconte Yassir, l’un des employés. Maintenant, on ouvre à midi et on ferme à minuit en semaine, et un peu plus tard le week-end. « Depuis le Covid, la clientèle du lieu, ainsi que les habitudes des visiteurs ont changé. Cette période a affecté le secteur, comme tous les domaines liés au divertissement. « Ça a mis un coup aux affaires, confirme Kenneth du Pink Palace. Mais on a su garder la tête hors de l’eau, et maintenant, ça va mieux.





