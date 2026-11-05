Toulouse : le tribunal confirme l'interdiction du parcours syndical en centre-ville

Le tribunal administratif de Toulouse valide l'interdiction préfectorale pour la manifestation du 5 novembre, invoquant des risques majeurs d'ordres public et une alternative sécurisée aux Arènes.

Le tribunal administratif de Toulouse a rendu sa décision urgente mercredi soir concernant la mobilisation prévue le jeudi 5 novembre. Les syndicats CGT, FSU et le Syndicat des avocats de France avaient saisi la justice pour contester l'interdiction du parcours en centre-ville imposée par la préfecture.

Validation judiciaire des risques sécuritaires

Le magistrat des référés a confirmé l'interdiction du tracé souhaité par les organisations syndicales, tout en validant l'itinéraire alternatif proposé par les autorités. Cette décision intervient à la veille de la manifestation et s'appuie sur une analyse stricte du contexte local. Le juge rappelle que la liberté de manifestation doit être conciliée avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

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L'autorité préfectorale dispose du pouvoir d'apprécier les risques de troubles et de prendre des mesures adéquates sous le contrôle du juge. Une interdiction totale ou partielle ne peut être prise qu'en dernier recours si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée. Le jugement précise que cette mesure peut être motivée par un risque élevé de violences contre les personnes ou de dégradations matérielles.

Analyse détaillée des menaces identifiées

Une note des Renseignements présentée au tribunal met en lumière un risque élevé de nouveaux troubles majeurs après les événements récents. Les manifestations des 17 et 24 octobre, ainsi que le rassemblement non déclaré du 31 octobre, ont été marquées par des violences significatives. Ces incidents sont attribués à la présence d'individus radicalisés infiltrés dans les cortèges.

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Le périmètre des boulevards centraux, choisi par l'intersyndicale, est décrit comme favorable aux pillages en raison de sa forte densité institutionnelle et commerciale. De plus, la configuration urbaine complexifie l'action des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des manifestants et des riverains. Le juge estime que ces caractéristiques rendent difficile la maîtrise des individus infiltrés et la protection des biens publics.

Itinéraire alternatif et conséquences pratiques

L'interdiction du parcours initial est jugée nécessaire et ni inadaptée ni disproportionnée par le tribunal. La préfecture propose un itinéraire de substitution partant de la station de métro des Arènes et y revenant. Cette solution permet de préserver la visibilité des revendications près de l'hyper centre-ville tout en limitant les risques d'exactions en périphérie.

Les réseaux de transports en commun Tisséo seront fortement perturbés ce jeudi 5 novembre. Les commerçants de Toulouse, déjà affectés par les pertes liées aux manifestations répétées, bénéficieront d'une autorisation exceptionnelle pour ouvrir tous les dimanches de novembre. Cependant, certains professionnels refusent encore cette ouverture malgré le contexte économique difficile.

Malgré la confirmation judiciaire, les syndicats maintiennent leur appel à manifester sur le parcours initial interdit. La tension reste élevée entre les exigences de sécurité publique et le droit de grève. La situation continue d'évoluer à mesure que les acteurs sociaux tentent de contourner les restrictions préfectorales.