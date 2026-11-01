Toulouse : Jean-Luc Moudenc critique les violences lors de la manifestation du 31 octobre

Le maire de Toulouse dénonce les violences lors de la manifestation non autorisée du 31 octobre. 45 interpellations et inquiétudes économiques et politiques.

À Toulouse, le samedi 31 octobre, une manifestation non autorisée a rassemblé plus de 2 000 personnes selon la préfecture. Le maire de la ville rose, Jean-Luc Moudenc, a fermement réagi face aux événements qui se sont déroulés au cœur de la cité toulousaine. Il a exprimé sa vive préoccupation concernant le climat de tension qui s'est installé dans la ville et dans le pays tout entier.

Un triste spectacle et des violences marginales

Le maire a qualifié les événements survenus ce samedi d'un triste spectacle. Bien qu'une grande majorité des manifestants aient marché de manière pacifique, des violences et des dégradations ont été constatées en marge du cortège. Ces actes ont entraîné 45 interpellations par les forces de l'ordre dans l'après-midi.

Also read Attentat de Trappes : à Toulouse, Jean-Luc Moudenc appelle à 'faire bloc face au racisme' et met en garde contre toute récupération politique

Des jets de projectiles, l'allumage de feux de poubelles, des outrages et le port d'armes ont été recensés. Le maire a tenu à remercier et féliciter l'ensemble des forces de l'ordre. Elles ont permis de contenir les groupes venus non pas pour manifester, mais pour en découdre et provoquer, voire pour casser, selon ses dires.

Inquiétudes économiques pour le centre-ville

Sur le plan économique, Moudenc déplore les répercussions de cette situation qui dure. Il note que ce climat dissuade la clientèle de faire ses courses, alors que le centre-ville commerçant travaille normalement énormément le samedi. Cette situation menace l'activité économique locale qui dépend fortement de l'afflux de Samedi soirs.

Advertisement

Les commerçants et les responsables économiques s'inquiètent de l'impact à long terme de ces troubles. La réputation de la ville peut en souffrir, entraînant une baisse potentielle de l'activité commerciale et touristique dans les semaines à venir.

Anxiété politique et climat de tension nationale

Ses inquiétudes portent également sur le plan politique. Le maire de Toulouse indique que le climat de grande tension installé dans le pays alimente les extrêmes. Ces derniers se renforcent chaque jour à l'approche des prochaines élections, selon l'édile local.

Il pointe du doigt un gouvernement sans majorité, jugé peu apte à prendre des décisions et à les faire voter par le Parlement. Cette impasse politique semble accroître le sentiment d'insécurité et de frustration parmi une partie de la population, contribuant à la radicalisation des esprits.

Advertisement

La manifestation du 31 octobre à Toulouse illustre les tensions plus larges qui traversent la société française. Les autorités locales doivent maintenant gérer les conséquences de ces émeutes et assurer la sécurité des citoyens dans les jours à venir. La préfecture et la mairie collaborent pour maintenir l'ordre public tout en respectant le droit de manifester pacifiquement.