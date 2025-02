Toulouse domine Clermont en Auvergne et reprend la tête du Top 14

Le Stade Toulousain a remporté une victoire convaincante contre Clermont (18-35) lors de la 16e journée du Top 14. Cette victoire permet aux Rouge et Noir de reprendre la tête du championnat, avec trois points d'avance sur Bordeaux et Toulon.

Championnat de rugby français, Toulouse a remporté une victoire éclatante contre Clermont dimanche soir (18-35) lors de la 16e journée du Top 14 . Cette victoire permet aux Rouge et Noir de reprendre la tête du classement, avec trois points d'avance sur Bordeaux et Toulon. Le Stade Toulousain confirme sa domination dans le Top 14 .

Après avoir battu Montpellier il y a trois semaines (27-17) sans ses internationaux, qui étaient protégés par le staff de l'équipe de France pendant le Tournoi des Six Nations, le Stade a remporté un nouveau succès à Clermont dimanche soir, avec la confiance d'un double champion de France en titre qu'il sera très difficile d'éjecter de son trône. Les hommes d'Ugo Mola profitent de cette victoire pour prendre la tête du Top 14 à Bordeaux, battu samedi à Bayonne. Accroché dans les 20 premières minutes, avec notamment un essai refusé à Alivereti Raka à la vidéo pour un aplat trop court derrière un coup de pied rasant (9e), le match a basculé après un carton jaune donné à l'ailier clermontois (21e) pour un contact tête contre tête sur le centre toulousain Paul Costes. Cet ailier clermontois n'est d'ailleurs pas revenu sur le terrain après le protocole commotion. Bien décalé en coin par Richie Arnold, Dimitri Delibes a inscrit le premier essai toulousain (0-10, 23e). Plus efficaces, les visiteurs ont creusé l'écart sur un essai d'Anthony Jelonch (3-17, 37e), transformé par l'impeccable Valentin Delpy. Toulouse repart sans bonus offensif.Dos au mur, perturbé par les sorties précoces de Raka mais aussi de Lucas Tauzin (épaule, 21e) puis George Moala (47e), Clermont a réussi à se relancer avant la mi-temps sur un ballon porté conclu par Fritz Lee (8-17, 40e + 1), sur lequel Jelonch a lui aussi reçu un carton jaune. En supériorité numérique, l'ASM a gardé son élan en début de deuxième période avec un essai de Pierre Fouyssac (15-17, 46e) puis une pénalité d'Anthony Belleau (18-17, 56e) pour prendre l'avantage pour la première fois du match. Pas très longtemps cependant, car deux pénalités de Juan Cruz Mallia (18-20, 58e et 18-30, 62e) et un essai de Jelonch, encore lui (18-27), ont rapidement remis Toulouse devant. Le demi de mêlée Paul Graou a corsé l'addition en fin de match sur un autre mouvement d'envergure (18-35, 69e). Avec un peu plus de précision, Toulouse aurait même pu aller chercher le bonus offensif en fin de match, mais il se contentera largement de ce beau succès en Auvergne. Quant à l'ASM, qui n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches, elle stagne à la cinquième place, avant de se déplacer deux fois, à Bordeaux et à Bayonne.





