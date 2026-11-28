À Toulouse, le stade Robert-Barran est souillé. Les élus réclament des procédures d'expulsion plus rapides face aux occupations illicites et aux dégâts commis par des gens du voyage.

Le stade Robert-Barran, situé dans le quartier de Pech-David au sud de Toulouse, a subi d'importantes dégradations cette semaine. La municipalité toulousaine attribue ces actes à des personnes identifiées comme des gens du voyage, provoquant une vive réaction des élus locaux qui dénoncent l'insalubrité et l'impunité perçue.

Souillures et vandalisme au stade Pech-David

Les images publiées le mercredi 25 novembre montrent un lieu devenu insalubre et difficile à reconnaître. Claire Nison, adjointe au maire de Toulouse chargée de l'habitat dégradé et maire du quartier Pech-David, a révélé ces scènes d'horreur sur ses réseaux sociaux. On y aperçoit des portes brisées, des débris de verre jonchant les vestiaires et, surtout, des excréments mêlés à des papiers hygiéniques répandus sur le sol.

Also read Dans le Morbihan, le gendarme Stéphane Gautron assure les liens avec les collectivités et les entreprises

Cette découverte suscite l'indignation des riverains et des responsables politiques. Claire Nison n'a pas hésité à employer des termes forts, baptisant ironiquement les lieux "le crottodrome des gens du voyage". Ces dégradations physiques et sanitaires témoignent de l'ampleur de la situation préoccupante qui règne dans ce stade municipal du sud toulousain.

Appel à une justice plus rapide et mieux dotée

Émilien Esnault, l'élu toulousain chargé de la sécurité, a rejoint la charge en dénonçant le phénomène plus large des occupations illicites. Selon lui, ces intrusions ont privé plusieurs habitants d'équipements publics ces derniers mois. Il souligne la précarité des maires qui se trouvent en première ligne sans posséder les moyens juridiques ou financiers nécessaires pour agir efficacement.

Advertisement

L'adjoint au maire insiste sur le fait que les métropoles ne peuvent plus se contenter de subir, de réparer et de financer sans avoir le pouvoir de décider. Il réclame des mécanismes permettant aux collectivités d'obtenir plus facilement réparation ou remboursement des dégradations, y compris celles ayant un impact environnemental sur les lieux publics.

Mesures coercitives et procédures accélérées

Afin de résoudre cette crise structurelle, Émilien Esnault propose des mesures exécutoires rapides, telles que la saisie des véhicules occupés illégalement. Il plaide spécifiquement pour une procédure d'expulsion accélérée lorsque des occupants refusent une proposition d'accueil sur un site dédié. Cette initiative viserait à limiter la durée maximale imposée par la justice pour traiter et instruire les demandes d'évacuation.

Ces revendications s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions autour de l'accueil des gens du voyage dans la région. D'autres incidents récents, comme un incendie volontaire à une aire d'accueil près de Colomiers ou une tentative d'intrusion au parking d'une salle de spectacle, illustrent la récurrence et l'acuité de ces conflits d'usage dans le sud de Toulouse.