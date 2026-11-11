Toulouse-Blagnac : plus de 90 jours de dépassement du seuil sonore légal

Le CCNAAT dénonce un dépassement prolongé des normes sonores à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Cette situation impacte directement les patients du CHU Purpan et les habitants du sud-ouest toulousain.

Un nouveau rapport alarmant révèle que pendant plus de 90 jours en 2025, le niveau de bruit aérien mesuré autour de l'aéroport de Toulouse-Blagnac a systématiquement dépassé le seuil légal français fixé à 55 décibels. Cette étude, réalisée par le capteur BruitParif hors trafic des hélicoptères du SAMU, met en lumière une pollution sonore chronique qui affecte particulièrement les zones résidentielles et hospitalières du sud-ouest toulousain.

Des pics sonores matinaux répétés

Les données collectées indiquent qu'une matinée sur trois commence entre 6 heures et 7 heures par au moins cinq vols très bruyants, avec des niveaux atteignant plus de 70 décibels. Ces perturbations acoustiques se produisent durant les premières heures du jour, moment où la population cherche généralement à dormir ou à commencer sa journée dans le calme. L'administration de l'Aviation civile considère cette situation comme normale et refuse d'intervenir pour modifier ces pratiques opérationnelles.

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Impact direct sur le CHU Purpan

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse-Purpan se trouve sous le couloir aérien principal, exposant ses patients à des réveils brusques causés par les décollages matinaux. Les syndicats représentatifs du personnel soignant confirment que les patients sont souvent empêchés de fermer l'œil avant 23 heures en raison de la persistance du bruit. Cette situation illustre les difficultés quotidiennes rencontrées par les habitants du secteur, qui subissent des nuisances sonores incompatibles avec le repos nécessaire aux soins médicaux.

Rejet des objectifs de réduction sonore

Le Collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine (CCNAAT) dénonce vivement le nouveau Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). Selon le collectif, l'administration rejette systématiquement les objectifs de réduction proposés par les associations et les élus locaux. Aucune solution concrète n'est recherchée pour atténuer cette situation jugée insupportable, créant un fossé grandissant entre les riverains et les autorités compétentes.

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Demandes spécifiques du collectif CCNAAT

La porte-parole du CCNAAT tire la sonnette d'alarme et réclame davantage de décollages en bout de piste ainsi que l'utilisation d'avions moins bruyants. Le collectif estime que Toulouse Métropole et l'aéroport n'ont pas supprimé les vols commerciaux de nuit comme ils auraient dû le faire. Ils considèrent que cette nouvelle occasion manquée creuse encore plus l'incompréhension entre l'administration et les citoyens concernés par ces nuisances répétées.

Réaction de l'aéroport et bilan futur

Le service de presse de l'aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB) indique ne pas souhaiter apporter de commentaire particulier sur la communication du CCNAAT. Toutefois, l'aéroport prévoit de dresser un bilan complet des actions menées en matière de réduction des nuisances sonores en début d'année prochaine. Cette annonce intervient alors que les tensions restent vives concernant la gestion du bruit aérien dans la région toulousaine.