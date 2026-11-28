Toulouse a dominé Landerneau 69-60 en Wonderligue grâce à une défense solide et aux performances de Reimer et Lindström. Analyse de ce match décisif.

Le Toulouse Football Club Basketball Féminin a remporté une victoire convaincante contre le Landernaeu Basket Club ce samedi soir lors de la 10e journée de la Wonderligue. L'équipe toulousaine s'est imposée sur le score final de 69 à 60, consolidant sa position dans la compétition grâce à une performance globale exceptionnelle.

Ce succès repose sur un contrôle maîtrisé du jeu, alliant une organisation défensive rigoureuse et une efficacité offensive supérieure. Les joueuses de Xavier Noguera ont su gérer les variations de rythme et imposer leur physique face à une équipe landernéenne en difficulté.

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Dominatrice sous le panier et efficace à trois points

Reimer et Lindström ont été les piliers de l'attaque toulousaine, exploitant les failles défensives adverse avec une précision chirurgicale. Les Pionnières ont très vite pris l'avantage en forçant Landerneau à se contenter de tirs lointains peu rentables, creusant un écart significatif dès les premières minutes du match.

La domination toulousaine s'est accrue avec l'entrée en jeu de Guapo, portant l'écart à 12 points à la 10e minute. Alors que les intérieures landernéennes manquaient de réussite, les tirs primés toulousains, notamment par Leray, Toussaint et Lindström, ont permis de maintenir une avance confortable de 16 à 30 à la 14e minute.

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Une résistance landernéenne vaincue par la régularité

Malgré des efforts notables de Valladay et Turner, Landerneau n'a jamais réussi à inverser la tendance de fond. Les deux équipes ont marqué des points à mi-temps avec un score de 32 à 44, grâce à deux tirs lointains de Yerbé qui ont temporairement freiné l'élan adverse.

La reprise a vu les joueuses de Xavier Noguera maintenir leur pression défensive. Bien que l'écart se soit réduit à 46-58 à la 30e minute, puis à 54-61 à la 33e minute, Toulouse a su répondre avec des paniers clés de Pellington et Reimer pour sceller la victoire finale.

Analyse tactique et déclarations du coach Xavier Noguera

Le coach Xavier Noguera a salué la qualité défensive de son groupe, capable de stopper les tentatives de retour adverse. Il a souligné la complémentarité entre les professionnelles qui prennent leurs responsabilités et les jeunes joueuses apportant des solutions offensives, créant une dynamique positive pour la suite de la saison.

Les statistiques finales mettent en lumière la supériorité toulousaine avec des contributions majeures de Reimer (16 points), Guapo (14 points), Kaba (12 points) et Lindström (12 points). Pour Landerneau, Turner (15 points) et Valladay (10 points) ont résisté seul, mais n'ont pu compenser le manque de profondeur offensive face à une équipe toulousaine parfaitement rodée.