Toulouse 5 novembre : division syndicale et nouveau parcours pour la manifestation

Le tribunal administratif confirme l'interdiction du centre-ville à Toulouse. La CGT maintient l'appel à Saint-Cyprien tandis que trois syndicats démentent. Découvrez les conséquences.

La situation concernant la manifestation prévue le 5 novembre à Toulouse s'accentue avec une division interne au sein de l'intersyndicale. Alors que la CGT, la CFDT et FO maintiennent leur appel à rassemblement, trois autres organisations ont refusé de suivre ce mouvement. Cette divergence intervient après la confirmation judiciaire de l'interdiction préfectorale du parcours initial.

Divergences syndicales sur la stratégie de mobilisation

La majorité des organisations de l'intersyndicale, notamment la CGT, Force Ouvrière (FO) et la CFDT, continuent ce jeudi matin à appeler à un rassemblement à 14 heures place de Saint-Cyprien. Ce point de départ était initialement prévu pour ouvrir le parcours en centre-ville. Malgré l'interdiction décidée par la préfecture et confirmée par le tribunal administratif, ces syndicats refusent de retirer leur convocation aux manifestants.

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En revanche, trois organisations de l'intersyndicale ont décidé de ne pas participer à cette mobilisation directe. Il s'agit de la CFE-CGC, de l'Unsa et de la CFTC. Marie-Line Brugidou, porte-parole de la CFE-CGC, a expliqué que leur refus visait à protéger leurs adhérents. L'organisation craint que ses militants ne se retrouvent dans une situation juridique ou physique compliquée face aux forces de l'ordre.

Malgré leur absence sur le terrain prévu, ces trois syndicats ont tenu à préciser leur position politique. Ils ont affirmé ne pas se désolidariser des revendications générales portées par le mouvement. Les thèmes du pouvoir d'achat et de la réforme des retraites restent donc soutenus par l'ensemble des organisations, y compris celles qui ne manifestent pas physiquement ce jeudi.

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Validation judiciaire de l'interdiction préfectorale

Le contexte sécuritaire justifie cette division et cette interdiction. Le tribunal administratif de Toulouse a confirmé mercredi soir la décision de la préfecture. Cette validation juridique repose sur un risque avéré de violences et de dégradations matérielles en centre-ville. La justice considère que la sécurisation du parcours initial était impossible dans le contexte actuel.

Les forces de l'ordre ont été déployées pour empêcher toute progression depuis Saint-Cyprien. Elles vont vraisemblablement bloquer l'accès aux allées Charles-de-Fitte et aux rues adjacentes menant au cœur de la ville. Ce blocage visait à éviter toute confrontation directe entre les manifestants et les forces de l'ordre.

Contraintes de mobilité et itinéraire alternatif aux Arènes

Avec l'interdiction du parcours initial, la préfecture a imposé un itinéraire alternatif. Un autre départ de manifestation est prévu aux Arènes. Des appels à rassemblement sur ce site alternatif circulent activement sur les réseaux sociaux et dans les lieux publics. Des manifestants ont confirmé leur intention de s'y rendre pour défiler.

Ce nouveau parcours emprunte le boulevard Déodat-de-Séverac. Il continue par l'avenue de Muret, puis une partie des allées Charles-de-Fitte, avant de finir avenue Étienne-Billières. Cet itinéraire évite les zones les plus sensibles du centre historique de Toulouse tout en permettant aux manifestants d'exprimer leur mobilisation.

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Le réseau de transports en commun Tisséo est fortement perturbé par ces événements. Les lignes de métro et de tramway subissent des adaptations de circulation pour assurer la sécurité des usagers et la fluidité du trafic. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et les itinéraires disponibles avant leurs déplacements.