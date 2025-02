Toulon, Co-Leader du Top 14 Après une Victoire Contre Montpellier

Le manager de Toulon, Pierre Mignoni, a salué la maturité et la progression de son équipe après une victoire 38-30 sur Montpellier à Béziers. Toulon partage désormais la première place du classement du Top 14.

Après une victoire convaincante 38-30 contre Montpellier à Béziers samedi, le manager de Toulon , Pierre Mignoni , a souligné la maturité et la progression de son équipe, qui occupe actuellement la première place du classement du Top 14 . \ « Je suis content pour l'équipe et les joueurs. Ce n'était pas un match facile, mais on a réussi à prendre les quatre points, ce qui est une vraie performance.

Le classement est important, mais on a deux matches importants qui arrivent derrière », a déclaré Mignoni, soulignant la nécessité de rester concentré. \Mignoni a décrit le match comme une bataille de deux périodes distinctes. « Même si on menait 17-10 à la mi-temps, on n'était pas très satisfait de notre intensité. On était un peu dominés, mais les joueurs ont très bien réagi en deuxième période. Ils ont été efficaces et ont marqué quand il fallait. », a-t-il expliqué. \Le manager a souligné l'importance de la stabilité et de la confiance au sein de l'équipe. « Cette équipe progresse d'abord parce qu'on a un peu plus de vécu ensemble, un peu plus de stabilité. Ça se voit sur un match comme aujourd'hui. On arrive à ne pas s'affoler dans les temps faibles, on essaie de rester collectifs, d'être tueurs quand il le faut », a-t-il ajouté. \Le déplacement à Béziers, dû à l'état de la pelouse à Montpellier, a également été évoqué par Mignoni. « On savait que ce n'était pas leur maison, qu'ils allaient peut-être manquer de repères. Je pense que ce n'était pas simple pour eux de gérer ça en termes d'organisation. », a-t-il déclaré, reconnaissant l'opportunité que ce contexte offrait à Toulon. Mignoni a conclu en affirmant que l'équipe avait encore une grande marge de progression, malgré les progrès visibles.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rugby Top 14 Toulon Montpellier Pierre Mignoni

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Retour du Top 14 : Montpellier reçoit Toulon dans un match crucialLe Top 14 reprend après deux semaines de pause avec trois matchs à venir. Montpellier, qui vise le Top 6, affronte le RCT, troisième du classement, dans un match important. L'équipe de Montpellier connaît quelques absences avec les blessures de Paul Willemse et Bastien Chalureau, ainsi que l'engagement de trois joueurs géorgiens pour les 6 Nations B.

Lire la suite »

Match Décisif Toulon - Montpellier : Le Combat Pour Le Top 3Ce samedi 15 février, le stade Raoul-Barrière de Béziers accueillera un duel crucial entre Toulon et Montpellier, deux équipes ambitieuses en lice pour les places de tête du Top 14.

Lire la suite »

Toulon domine Montpellier et rejoint l'UBB au sommet du Top 14À Béziers, Toulon est allé battre Montpellier samedi soir (30-38) en marquant quatre essais, et rejoint l'UBB au classement avec 52 points.

Lire la suite »

Montpellier Frustré Après Défaite Contre ToulonJoan Caudullo, manager de Montpellier, exprime sa frustration après la défaite contre Toulon, soulignant les points faibles de l'équipe comme les sorties de camp et la période entre la 40e et la 60e minute. Billy Vunipola, capitaine de Montpellier, partage la frustration et souligne la nécessité d'une meilleure performance pour viser le top 8. Baptiste Erdocio, pilier de Montpellier, reconnaît la force de Toulon et promet un travail d'analyse pour améliorer les points faibles. Pierre Mignoni, manager de Toulon, met en avant le vécu de son équipe et la capacité à gérer le jeu.

Lire la suite »

Match Montpellier-Toulon délocalisé à BéziersLe match de Top 14 entre Montpellier et Toulon, prévu samedi prochain au GGL Stadium, a été délocalisé au stade Raoul Barrière de Béziers. La pelouse du GGL Stadium a été jugée impraticable par un prestataire indépendant mandaté par la Ligue Nationale de Rugby.

Lire la suite »

Pelouse impraticable: Montpellier délocalise sa réception de Toulon à BéziersLe Montpellier Hérault Rugby (MHR) doit délocaliser son match de Top 14 contre Toulon ce samedi soir à cause d'une pelouse jugée impraticable au GGL Stadium. Une situation inédite pour le club qui devra jouer au stade Raoul-Barrière à Béziers. Cette délocalisation, qui vise à préserver la santé des joueurs, est due à des travaux de réfection de la pelouse du stade qui n'ont pas donné les résultats escomptés.

Lire la suite »