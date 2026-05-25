Tottenham maintenu en Premier League : De Zerbi célèbre la victoire et prépare une révolution des transferts

Après avoir battu Everton 1-0, Tottenham assure son maintien. L’entraîneur Roberto De Zerbi se félicite de la performance et annonce un grand plan de recrutement pour éviter de nouvelles luttes de survie.

Tottenham Hotspur a finalement confirmé son maintien en Premier League ce dimanche après une victoire serrée 1-0 face à Everton, un résultat qui a fait chavirer les espoirs des supporters après plusieurs semaines d’incertitude.

L’entraîneur italien Roberto De Zerbi, nommé pour remplacer Igor Tudor, a exprimé son immense soulagement et son enthousiasme à l’issue du match.

« Je suis heureux, j’ai adoré ma journée, du début à la fin. Le football est formidable : lorsqu’on donne le meilleur de soi-même, on finit toujours par recevoir en retour. Cette victoire est le fruit d’un travail collectif, d’une cohésion d’équipe exceptionnelle et d’une détermination sans faille. » Il a souligné que les joueurs avaient montré un esprit de groupe, un comportement exemplaire et une attitude positive, en particulier lors de la première période où le collectif a dominé.

Selon lui, les 11 points accumulés en sept rencontres témoignant d’une amélioration notable, le club mérite amplement le maintien.



Cette performance ouvre désormais la voie à une phase de réflexion stratégique pour la prochaine fenêtre de transferts. De Zerbi a déclaré qu’il ne souhaitait pas procéder à un renouvellement massif de l’effectif, insistant sur le fait que le club dispose déjà de dix à douze joueurs de qualité, capables de rester compétitifs.

« Nous avons besoin de joueurs de premier plan, de renforts qui apporteront du renouveau et qui nous aideront à ne plus dépendre d’une lutte acharnée pour la survie à chaque fin de saison. » Il a ajouté que la décision de recrutement serait prise en concertation avec le directeur sportif, le responsable du recrutement et le PDG, afin d’assurer une démarche collective et réfléchie.

Cette ambition de renforcer l’effectif se traduira probablement par une activité intense sur le marché des transferts, le nord de Londres s’attendant à une « révolution » dans le vestiaire du club. Le futur proche verra les discussions s’intensifier autour de joueurs capables de combler les lacunes identifiées, tout en respectant la philosophie de jeu instaurée par De Zerbi.





En dehors du terrain, la victoire a permis à l’entraîneur de regarder plus loin, avec la certitude que le club ne doit plus endurer la pression constante d’un maintien de dernière minute. Il a rappelé les souffrances vécues par les supporters, le club et la direction lors de cette campagne difficile, affirmant que le temps des « souffrances » doit désormais appartenir au passé. De Zerbi a conclu en réaffirmant son objectif principal déjà atteint : le maintien.

La prochaine étape consiste à bâtir une équipe solide, à retenir les talents déjà présents et à attirer des joueurs de haut niveau afin d’assurer une meilleure compétitivité la saison prochaine. Ainsi, Tottenham entame un nouveau chapitre, avec l’ambition de quitter le rôle de survivant pour celui de concurrent sérieux dans la course au classement.

Le projet mené par De Zerbi promet de redéfinir l’identité du club, tout en offrant aux fans une perspective plus optimiste pour les saisons à venir





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