La sabreuse française Toscane Tori, 22 ans et 17e mondiale, a remporté la médaille de bronze aux championnats internationaux seniors à Antony. Après des années de sacrifices et de changements de main, elle signe son premier podium majeur en surmontant ses adversaires les plus redoutables et en libérant son mental.

Dans le paysage très compétitif du sabre féminin , Toscane Tori , âgée de 22 ans et classée 17e mondiale, a réalisé une performance remarquable en décrochant la médaille de bronze lors des championnats internationaux seniors à Antony .

Son parcours est d'autant plus singulier que son histoire avec l'escrime est marquée par deschsel de main : elle aurait commencé à l'escrime avec la main droite, avant de passer à la gauche, puis de revenir à la droite, pour finalement se fixer à la main gauche, un choix qui semble avoir été le bon. Sur le chemin vers le podium, elle a dû faire face à des adversaires de haut niveau, notamment sa compatriote Sara Balzer, médaillée d'argent à Paris 2024, et Sarah Noutcha, championne d'Europe 2025.

Pourtant, Tori a su tirer son épingle du jeu. Son entraîneur souligne son intelligence tactique, sa capacité à analyser la situation et à rester patiente tout en conservant ses ambitions. Il la compare à une table où elle passe du statut de simple spectatrice à celui d'actrice, passant du fauteuil au tabouret mais occupant désormais sa place parmi les meilleures.

Jusque-là, Tori avait souvent frôlé le podium avec deux quarts de finale en Coupe du monde, mais elle butait toujours sur la dernière marche. Son parcours en poules le mardi matin avait même été compliqué avec quatre défaites pour seulement deux victoires, lui laissant peu d'espoir pour l'après-midi. C'est pourtant dans un état d'esprit relâché, sans pression, qu'elle a enchaîné les victoires.

Son premier tour en seizièmes de finale contre Sara Balzer a été un succès autoritaire (15-9), où elle a mené de bout en bout. Elle confie avoir été choquée de mener dès le début et avoir lutté mentalement pour ne pas penser à gagner, adoptant une stratégie paradoxale : penser à perdre pour mieux gagner. En huitièmes, face à l'Italienne Camilla Battini (15-13), puis en quarts face à la Hongroise Sugar Katinka Battai (15-7), Tori a démontré une maîtrise impressionnante.

Cette dernière victoire était particulièrement significative, car Battai l'avait privée de médaille lors de la dernière étape de Coupe du monde à Lima trois semaines auparavant. Tori explique qu'elle avait été bloquée par les quarts de finale, mais que cette victoire a permis un déblocage mental. Elle espère que cela marquera le début d'une série de podiums internationaux et que cette médaille lui ouvrira les portes pour la suite de sa carrière.

Son histoire, son mental et sa percée sur la scène internationale en font un parcours inspirant dans le monde de l'escrime française





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