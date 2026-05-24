Torreense, pensionnaire de D2 portugaise, remporte la Coupe du Portugal en battant le Sporting

Le club de D2, Torreense, a remporté le premier titre national de son histoire en battant le Sporting en finale de la Coupe du Portugal. Torreense a ouvert le score grâce à Kevin Zohi, mais a été poussé en prolongation après l'égalisation de Luis Suarez. Tout a basculé à la 109e minute, lorsque Torreense a obtenu un penalty et a transformé trois minutes plus tard.

L'exploit de Torreense , pensionnaire de D2 portugaise, vainqueur de la Coupe du Portugal en battant le Sport ing Torreense a créé l'exploit dimanche soir en battant le Sport ing (2-1, a.p.

) en finale de la Coupe du Portugal. Le club de D2 remporte le premier titre national de son histoire et obtient un ticket pour la Ligue Europa. Exploit majuscule réalisé par Torreense ce dimanche. Modeste pensionnaire de D2 portugaise, le club a remporté la Coupe du Portugal en battant le Sporting (2-1, a.p.

). Torreense avait ouvert le score très tôt grâce à Kevin Zohi (5e), l'un des huit francophones de l'effectif, mais a été poussé en prolongation après l'égalisation de Luis Suarez (54e). Tout a basculé à la 109e minute, lorsque Torreense a obtenu un penalty après une faute de Maximiliano Araujo - expulsé - transformé trois minutes plus tard par Stopira.

Ce titre est le premier de l'histoire du club, soixante-dix ans après avoir échoué une première fois en finale de la Coupe (défaite 2-0 contre le FC Porto en 1956). En qualité de vainqueur de la Coupe du Portugal, Torreense participera à la Ligue Europa la saison prochaine, étant directement qualifié pour la phase de ligue





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Torreense Sporting Coupe Du Portugal D2 Ligue Europa Premier Titre National Exploit Francophones Penalty Expulsion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tombeur de Nice, Lens remporte la première Coupe de France de son histoireLe RC Lens a décroché la première Coupe de France de son histoire en dominant en finale l'OGC Nice (3-1) ce vendredi soir au Stade de France. La consécration d'une saison magistrale pour la formation emmenée par Pierre Sage, par ailleurs deuxième de Ligue 1 et qualifiée pour la Ligue des champions.

Read more »

Coupe de France: ce que change la victoire de Lens pour Rennes et Monaco en Coupe d'EuropeLe triomphe du RC Lens en finale de la Coupe de France face à l’OGC Nice dimanche soir au Stade de France est une bonne nouvelle pour Rennes et Monaco.

Read more »

Le RC Lens domine Nice et remporte la première Coupe de France de son histoireLes Sang et Or sont venus à bout des Aiglons au Stade de France ce vendredi 22 mai et remportent leur première Coupe de France. L'apogée d'une saison impressionnante du club de l'Artois, qui n'avait pas remporté de titre depuis le championnat de Ligue 2 en 2009.

Read more »

Torreense, ce club de D2 portugaise au fort accent français et à une victoire de la Ligue Europa : « Tout le monde va regarder cette finale »Soixante-dix ans après sa dernière apparition en finale de la Coupe du Portugal, Torreense, club de Deuxième Division comptant huit francophones dans son effectif, se prend à rêver d'un exploit majuscule : un premier titre national qui lui permettrait de disputer la Ligue Europa. Il affronte le Sporting en finale ce dimanche (18h15).

Read more »