Après un match héroïque de Tornike Shengelia sous le choc, la Géorgie rapproche la Grèce de l'élimination des qualifications Coupe du Monde 2027.

La Géorgie a porté un coup décisif à l'espoir de qualification de la Grèce pour la Coupe du Monde 2027 lors d'une victoire cruciale obtenue 92-88 après prolongation. Ce résultat sportif majeur intervient alors que la Grèce, lanterne rouge de son groupe avec quatre victoires et cinq défaites, se trouve maintenant à deux longueurs des leaders du classement, l'Espagne, l'Ukraine et la Géorgie.

Performance héroïque de Toko Shengelia

Tornike Shengelia a incarné la détermination géorgienne en disputant 43 minutes et 48 secondes, soit près de 44 minutes de jeu effectif. Sa prestation statistique a été exceptionnelle avec 25 points marqués, 11 rebonds récupérés et 5 passes décisives fournies. Cet exploit individuel a permis à son équipe de sécuriser le match dans des conditions émotionnelles et logistiques extrêmes.

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Le capitaine géorgien a effectué un voyage éprouvant de plus de 3 000 kilomètres entre la fin de son match avec le Partizan à Dubaï le mercredi soir et son arrivée à Athènes. Après un vol de quatre heures et demie, il a atterri à l'hôtel aux petites heures du matin, ignorant qu'il venait d'apprendre le décès tragique de sa grand-mère durant ce périple.

Malgré cette épreuve personnelle immense, Shengelia a livré une performance au cœur de la compétition grecque pour honorer la mémoire de sa famille. Ses dirigeants ont souligné sa résilience absolue, indiquant qu'il a joué avec tout son cœur et son âme pour ses coéquipiers et sa nation, refusant systématiquement les propositions de repos durant la rencontre.

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Erreurs fatales et position de Vassilis Spanoulis

L'équipe de Vassilis Spanoulis a commis une série d'incidents techniques graves lors de la prolongation qui ont scellé son destin. Parmi les fautes notables figurent une violation des huit secondes, un tir à trois points réussi par un joueur qui n'en avait marqué aucun jusque-là, et une faute antisportive accordée sur un lancer franc adverse.

L'entraîneur grec a admis lors de sa conférence de presse que tout ce qui pouvait mal se tourner s'est mal tourné, qualifiant cette suite d'événements d'horrible pour le basket-ball. Ces erreurs cumulées ont permis à la Géorgie de renverser une situation qui semblait verrouillée à 57 secondes de la fin de la prolongation, avec un score de 88-81 en leur faveur.

La Grèce se retrouve ainsi dans une position critique à trois journées de la fin des qualifications. La sélection doit impérativement remporter ses trois derniers matchs pour espérer qualifier un espoir de qualification, d'autant plus que son prochain déplacement se déroulera en Espagne, un contexte qui ne s'avère pas favorable à une remontée rapide.

Conséquences sur la qualification et l'héritage

Cette défaite signifie que la Grèce est désormais au bord de l'élimination directe de la Coupe du Monde 2027. Cela constituerait un échec historique majeur, marquant la première absence de l'équipe depuis l'édition 2002 du tournoi. La formation a connu son plus grand succès récent lors de la médaille de bronze remportée à l'EuroBasket 2025.

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En parallèle, la Géorgie consolide sa position de favorite et se rapproche de son deuxième championnat du monde consécutif. L'équipe confirme sa montée en puissance sur la scène internationale, renforçant son statut après des performances solides dans les qualifications précédentes.

L'impact émotionnel de ce match dépasse largement le simple résultat sportif. La capacité de Shengelia à performer sous la pression du deuil et de la fatigue extrême a marqué les esprits, offrant un récit humain puissant au sein de la compétition internationale. La suite de la campagne grecque se jouera désormais sur des bases extrêmement fragiles.