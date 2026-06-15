Tore André Flo : 'Erling Haaland est prêt pour la Coupe du monde'

À la veille de l'entrée en compétition de la sélection norvégienne face à l'Irak, le légendaire footballeur norvégien Tore André Flo a accordé une interview au sujet de son successeur Erling Haaland. Le meilleur buteur de Premier League va découvrir la Coupe du monde, que la Norvège retrouve après 28 ans d'absence. L'ancien attaquant des Glasgow Rangers est impressionné par la carrière du jeune prodige norvégien et évoque son duel à distance avec Kylian Mbappé.

Le légendaire footballeur norvégien Tore André Flo , reconverti en consultant pour la télévision, a accordé une interview au sujet de son successeur Erling Haaland , à la veille de l'entrée en compétition de la sélection norvégienne face à l'Irak.

Le meilleur buteur de Premier League va découvrir la Coupe du monde, que la Norvège retrouve après 28 ans d'absence. L'ancien attaquant des Glasgow Rangers, qui a lui-même participé à la Coupe du monde 1998, est impressionné par la carrière du jeune prodige norvégien, surnommé le 'cyborg', et évoque son duel à distance avec Kylian Mbappé. Les deux joueurs pourraient se affronter lors du match opposant la France à la Norvège, prévu le 26 juin.

Erling Haaland est au centre de toutes les attentions. Va-t-il réussir à assumer la pression de la Coupe du monde ? Tore André Flo pense que oui, car le jeune joueur a déjà prouvé par le passé qu'il était capable de franchir tous les caps qui se présentaient à lui. Il est parti de rien et a réussi à s'imposer dans les plus grands clubs européens.

Quant à savoir si nous assisterons à un duel entre Haaland et Mbappé lors de cette Coupe du monde, il est encore trop tôt pour le dire. Les deux joueurs sont exceptionnels et il faudra attendre de voir comment ils se comporteront sur le terrain.

Enfin, Tore André Flo a été interrogé sur Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France. Il a tenu à souligner que c'était l'un des meilleurs joueurs du monde et qu'il serait inquiet s'il était sélectionneur de la Norvège





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