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Top France RTL : Les hits francophones les plus écoutés de la semaine

RTLFrance#82 in France
Top France RTL : Les hits francophones les plus écoutés de la semaine
Angèle · Obispo · Teddybear
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Le 'Top France RTL' est un classement hebdomadaire des 25 chansons de variété française les plus écoutées, tenant compte du streaming, des ventes, des diffusions radio, et du succès des concerts. Cette semaine, Angèle, Obispo, et Teddybear figurent parmi les artistes en vedette, tandis que de nouveaux hits, comme 'Poupée de plastique' d'ESTL, font leur apparition dans le palmarès.

Le classement 'Top France RTL' de la semaine présente une variété de hits francophones populaires. Parmi les artistes figurant dans le top 25, on retrouve notamment Angèle, Jean-Louis Aubert, Vianney, Louane, Calogero, Mylène Farmer, M. Pokora, Vanessa Paradis, Indochine, Gims, Florent Pagny, Pierre de Maere, Eddy de Pretto, Charlotte Cardin, Disiz, et Adèle Castillon.

Une mention spéciale à 'Poupée de plastique' d'ESTL, qui a gagné 9 places par rapport à la semaine précédente, et aux groupes de rap français comme Le JRS et Naps, qui ont également fait leur entrée dans le palmarès.

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