Découvrez le classement officiel du Top France RTL du 28 novembre 2026 animé par Anthony Martin. LesHits les plus écoutés et nouveaux intrus analysés.

Le palmarisme hebdomadaire de la variété française, intitulé Top France RTL, a publié son douzième classement de la saison 2026-2027 le samedi 28 novembre 2026. Cette édition, présentée par le directeur artistique Anthony Martin, révèle les succès musicaux qui ont marqué l'attention des auditeurs français durant la semaine écoulée.

Les nouveaux arrivants dans le Top 25

Cette semaine, deux nouveaux titres ont intégré les vingt-cinq positions du classement, signalant une nouvelle dynamique dans la consommation musicale des utilisateurs. Ces intrusions viennent bouleverser la hiérarchie établie lors des semaines précédentes, mettant en lumière des artistes émergents ou confirmés dont la popularité est en pleine ascension.

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La liste des artistes mentionnés dans le contexte de cette publication inclut des noms tels qu'Angèle, Obispo et Teddybear. Ces interprètes font partie des voix qui résonnent actuellement le plus fort sur les plateformes de streaming et les ondes radio françaises, contribuant ainsi à façonner le paysage sonore du moment.

Une méthodologie de classement hybride

Le Top France RTL se distingue par une approche multicritère pour déterminer son classement hebdomadaire. Il ne se base pas uniquement sur les ventes de disques, mais intègre l'ensemble des usages contemporains qui définissent le succès d'un artiste. Cette méthode reflète la réalité du marché musical actuel où la musique occupe une place centrale dans les quotidiens numériques.

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Les critères pris en compte incluent les écoutes en streaming, les ventes de supports physiques, les diffusions radiophoniques et le succès des concerts. Cette combinaison permet de dresser un portrait fidèle de l'impact réel d'un morceau, au-delà des simples chiffres de vente traditionnels qui ne capturaient plus la totalité de la consommation culturelle.

Une référence incontournable de la chanson française

Animé chaque samedi soir par Anthony Martin, cet événement radiophonique sert de véritable baromètre pour l'industrie du disque francophone. Il permet non seulement de suivre les succès du moment, mais aussi de révéler des talents émergents qui deviennent progressivement des incontournables de la scène musicale française.

Les précédentes éditions de ce classement ont vu passer des artistes majeurs tels que Louane, Oria et Mylène Farmer, ainsi que Vanessa Paradis, Adèle Castillon et Eddy de Pretto. La régularité de la publication et la pertinence des titres sélectionnés en font un rendez-vous hebdomadaire essentiel pour les amateurs de musique et les professionnels du secteur.