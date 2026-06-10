Top Chef 2026 : Viviana Pisacane remporte la saison 17

La finale de Top Chef 2026 a eu lieu dans les locaux du palace parisien George V, où les téléspectateurs ont pu découvrir le nom du gagnant de la saison 17. Viviana Pisacane a remporté la finale contre Alexy Algar-Denos, le grand favori de la saison.

On connaît le nom du successeur de Quentin Mauro. Après une finale sous haute tension tournée dans les locaux du palace parisien George V , les téléspectateurs de M6 ont enfin pu découvrir le nom du gagnant de la saison 17 de Top Chef .

Avant de connaître le dénouement de cette nouvelle édition, les deux finalistes ont démontré l'étendue de leur talent au travers d'une épreuve se déroulant dans les cuisines du prestigieux Four Seasons Hôtel George V dans le VIIIe arrondissement de Paris. Sur place, ils ont dû préparer un menu gastronomique avec entrée, plat et dessert pour une centaine de bénévoles de la Croix-Rouge, pour les chefs du jury desquels étaient en effet invitée au repas imaginé et exécuté par Alexy et Viviana, qui ont heureusement pu compter sur l'aide de leurs camarades précédemment éliminés et sur les précieux conseils de leur chef de brigade.

Avant de démarrer l'épreuve au prestigieux palace parisien, Alexy et Viviana ont dû choisir celles et ceux qui devaient les épauler pour servir une centaine de convives. Le candidat originaire de Perpignan a dans un premier temps choisi 'On est allés loin. On s'est fini un peu en coup de hache à la dernière chance. C'est la bromance', tandis que Viviana a préféré faire équipe avec Victor, le dernier éliminé de la compétition, Dylan, Théo et Léa.

Une fois les équipes constituées, les candidats se sont précipités dans les cuisines du George V afin de préparer un menu d'exception qui ravira les papilles des invités au grand dîner de gala. Malgré quelques moments de tensions et de stress, Alexy et Viviana, aidés par quatre de leurs anciens camarades, ont réussi à servir un repas de qualité. Mais seul l'un des deux a fait chavirer le coeur des convives.. Il s'agit de...

Viviana ! C'est entouré de ses proches et de son chef de brigade que la jeune Napolitaine a appris sa large victoire face à Alexy, le grand favori de la saison. Le seul petit truc... : Lucile (Mariés au premier regard) cash sur ce petit défaut d'Alex qu'elle a découvert après avoir emménagé avec lui (VIDEO)





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