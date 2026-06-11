Alors que Viviana a remporté la finale de Top Chef 2026 grâce à un menu touchant, les chefs jurés s'interrogent sur la cohérence de ce résultat face au niveau technique global de la compétition.

L'édition 2026 de l'émission Top Chef a rendu son verdict lors d'une finale prestigieuse organisée au sein du cadre luxueux de l'hôtel George V. C'est Viviana, une cheffe italienne établie à Lyon, qui a décroché la victoire face à son adversaire Alexy.

Pour s'imposer, Viviana a misé sur une approche émotionnelle et personnelle, concevant un menu profondément ancré dans ses souvenirs d'enfance. En entrée, elle a séduit les convives avec un thon brûlé à la flamme, sublimé par une sauce verte originale à base de raifort et de soja. Le plat principal, un veau rôti accompagné de topinambours, d'anguille fumée et d'ail noir, a servi de pièce maîtresse.

Pour la gagnante, ce choix n'était pas anodin, le veau représentant les repas de fête familiaux, symboles de rareté et de convivialité. Cette stratégie a porté ses fruits auprès des cent bénévoles de la Croix-Rouge, dont le vote a été déterminant pour couronner la cheffe.

Toutefois, derrière l'euphorie de la victoire, un sentiment de malaise a persisté chez les membres du jury professionnel. Si la maîtrise technique des deux finalistes a été unanimement reconnue, plusieurs chefs ont estimé que les assiettes présentées lors de cette ultime étape ne reflétaient pas fidèlement le niveau d'excellence et d'innovation observé tout au long de la saison.

Selon eux, les candidats ont adopté une posture trop stratégique, préférant brosser le public dans le sens du poil plutôt que de prendre des risques gastronomiques audacieux. Certains jurés ont même eu l'impression que les deux menus se ressemblaient trop, comme s'ils avaient été conçus par une seule et même personne cherchant avant tout le consensus.

Cette approche, qualifiée de lucide par certains et de manque de courage par d'autres, souligne la tension permanente entre la volonté de s'exprimer artistiquement et la nécessité de plaire à un jury non initié. Le cas d'Alexy est particulièrement frappant dans ce contexte. Durant la quasi-totalité de la compétition, il a caracolé en tête, s'imposant comme l'un des candidats les plus talentueux, notamment grâce à sa virtuosité en tant que saucier.

Ses créations, comme la Saint-Jacques à la Royale ou son loup grillé, avaient marqué les esprits par leur précision. Pourtant, le score obtenu lors de la finale a été jugé catastrophique, créant un décalage flagrant entre sa performance saisonnière et le verdict final. Ce résultat a relancé un débat houleux sur le système de vote de l'émission.

Certains critiques et passionnés s'interrogent sur la légitimité de confier le choix du vainqueur à cent bénévoles qui ne possèdent pas nécessairement l'expertise technique des chefs. L'idée d'un palais de dobermann, capable de détecter la moindre faille technique, s'est heurtée à la simplicité des goûts francs et sincères plébiscités par le public. En conclusion, cette finale de Top Chef 2026 laisse un goût ambivalent.

D'un côté, la victoire de Viviana est une consécration méritée pour son parcours et sa capacité à transmettre des émotions à travers ses plats. De l'autre, elle soulève des questions fondamentales sur la nature du concours. Faut-il récompenser la technique pure, l'innovation avant-gardiste, ou la capacité à séduire une audience large ?

Entre la rigueur gastronomique et le marketing culinaire, la frontière s'est avérée mince lors de ce duel au George V. Les profils des candidats, comme celui d'Alexy travaillant au restaurant IDA ou Viviana à la tête de son établissement Rouge à Marseille, montrent que le concours attire des talents confirmés, mais que la victoire finale dépend parfois plus d'une stratégie de communication gustative que d'une démonstration de force technique





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