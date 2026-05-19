Top Chef 2026 Reveals Date and Star for Finale, as Qualifying Competitor Eliminated

After several weeks of a high-stakes competition focused on high cuisine, the end of 'Top Chef' has arrived. The news headline mentions a final appearance from an exceptional star and the known elimination of a competitor at a specific time. It also gives a brief overview of the competition, its challenges, and the venue of the final.

Top Chef 2026 : on connaît la date de diffusion de la finale sur M6, et une star exceptionnelle sera présente - qui a été définitivement éliminé à l'issue de l'épisode ce 7 mai ?

Top Chef 2026 : on connaît la date de diffusion de la finale sur M6, et une star exceptionnelle sera présente - Absence de brigades, équipes constamment reformées, les nombreux ajustements ont un peu perdu le public. Mais depuis ce mercredi 13 mai, les téléspectateurs vont s'y retrouver. Non seulement chacun des 5 chefs - a son chouchou à conduire jusqu'en finale mais le public connaît l'identité de l’éliminé à 23h30, à la fin de l'émission principale.

La fin du concours parallèle ayant sonné, la deuxième partie de soirée était, quant à elle, consacrée aux meilleurs moments de l'émission. Après un zoom sur les femmes candidates, ce mercredi 20 mai, cap sur les cinq plats les plus créatifs des seize saisons et les instants mythiques de la boîte noire. Désormais,, elle se déroulera au Four Seasons Hotel George V, Paris.

Leur mission : élaborer un menu entrée, plat, dessert pour lesEn huit heures de cuisine sous haute tension, les finalistes vont devoir exceller dans les cuisines de ce lieu d'exception, épaulés chacun par quatre anciens candidats éliminerés, mobilisés comme commis pour renforcer leur brigade. Au terme de la dégustation, chaque convive répartira librement ses points entre les deux menus. La somme des votes désignera.

Après des études en lycée hôtelier et un BTS, elle débute en 2001 au restaurant Le Cinq du George V à Paris. C’est là qu’elle rencontre, alors sous-chef, tandis qu’elle commence comme commis. Le couple trace deabord sa route séparément, David devient chef du Moulin Rouge en 2015, poste qu’il occupe six ans avant de rejoindre le projet familial.

De son côté, la cheffe décroche une première étoile en 2014, puis une seconde en 2019 au Prince de Galles, tout en préparant l'ouverture de sa propre maison. quelques mois plus tard, rapidement consacré de deux étoiles Michelin en janvier 2020





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