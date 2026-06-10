Top Chef 2026 : la saison 17 révolutionne l'émission avec un format itinérant et un nouveau jury

Découvrez les seize candidats de la dix-septième saison de Top Chef, qui devient cette année totalement itinérante. L'émission abandonne les cuisines traditionnelles du plateau pour tester la débrouillardise des participants dans des lieux variés, des sommets de Savoie aux palaces parisiens. Un jury composé de Glenn Viel, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet change également de posture, passant d'un rôle de mentors à celui de juges impartiaux. Les candidats doivent désormais défendre leurs créations lors de présentations orales, sans le coaching permanent des brigades. Un tournant majeur pour l'émission qui reflète les nouvelles tendances de la gastronomie nomade.

La saison 2026 de Top Chef , la dix-septième, marque une rupture majeure dans l'histoire du célèbre concours culinaire. L'émission s'offre une jeunesse en abandonnant les cuisines traditionnelles du plateau pour devenir totalement itinérante.

Ce changement radical a pour ambition de coller aux nouvelles tendances de la gastronomie nomade et de tester la débrouillardise et l'adaptabilité des seize candidats dans des conditions de travail extrêmes, loin du confort technique du studio. Des sommets enneigés de la Savoie aux palaces luxueux de Paris, les épreuves se déroulent désormais exclusivement hors les murs, confrontant les participants à des environnements variés et souvent contraignants.

Le jury, qui rassemble toujours les chefs Glenn Viel, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet, opère également une mue significative. Les manchettes de couleurs sont délaissées au profit d'une posture de juges plus impartiaux. Fini le coaching permanent et les conseils en direct des chefs de brigade ; les candidats doivent désormais assumer leurs choix culinaires en totale autonomie.

Cette liberté nouvelle vise à pousser les participants à révéler leur véritable identité gastronomique, sans le filet de sécurité d'un mentor. Une grande nouveauté accompagne ce changement : lors des dégustations, chaque chef doit désormais défendre sa création par une présentation orale devant le jury. Ce temps d'expression permet aux juges de mieux comprendre la démarche intellectuelle et l'histoire qui se cachent derrière chaque plat.

Parmi les seize candidats en lice, on compte treize hommes et trois femmes, tous passionnés et déterminés. La saison fut marquée par plusieurs éliminations, allers-retours et réintégrations. Aboubakar Bamba, 31 ans, et Antoine Garcia, 24 ans, ont vécu des parcours mouvementés.

Tous deux éliminés le 15 avril pour des raisons médicales ou des performances insuffisantes, ils ont ensuite réintégré le concours en remportant une épreuve parallèle, avant d'être définitivement éliminés aux portes de la demi-finale pour Aboubakar et le 7 mai pour Antoine. D'autres comme Théo Chassé (26 ans), éliminé le 18 mars, ou Sacha Boyadjian (26 ans), sorti le 11 mars, n'ont pas réussi à se maintenir dans la compétition principale ni à percer dans le concours parallèle.

Les profils sont variés : on retrouve Alexy Algar-Denos, 27 ans, dont la cuisine se définit par le terroir, la précision et l'engagement ; Victor Kuntz, 27 ans, chef du restaurant IDA à Paris ; Louise Perrone, 30 ans, aux influences iodées ; ou encore Tom Paduano, 24 ans, qui propose une cuisine méditerranéenne, végétale et émotionnelle. Certains candidats, comme Léa Vautier Lecointre (27 ans) ou Dylan Bury (27 ans), n'ont pas réussi à intégrer le concours parallèle après leur élimination.

Maël Paranthoen, 23 ans, le plus jeune, mettait en avant une cuisine précise, essentielle et centrée sur le produit. Chaque candidat a apporté sa sensibilité et son univers, sous l'œil d'un jury désormais plus distant mais tout aussi exigeant. Cette saison 17 de Top Chef entend ainsi refléter l'évolution du métier de chef, de plus en plus appelé à quitter le cadre du restaurant gastronomique traditionnel pour explorer de nouveaux formats et lieux, des chocolateries aux fast-foods créatifs.

Comme le souligne la productrice de l'émission, la cuisine est en train de se réinventer, et Top Chef aussi





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