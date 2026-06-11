Top 5 des matchs à ne pas manquer pendant la nuit de la Coupe du monde en Amérique

Ce sont cinq matchs à ne pas manquer pendant la nuit de la Coupe du monde en Amérique, où se concentrent un grand nombre d'affiches lors du premier tour (11 juin-29 juin). Les affiches les plus attrayantes se dérouleront la nuit, et il est important de prévoir une nuit blanche pour ne pas mettre en péril votre équilibre familial ni votre vie professionnelle.

Riyad Mahrez, Vinicius Jr, Ayyoub Bouaddi et Anthony Gordon prêts à veiller sur vos insomnies. (L'Équipe, Presse Sports & Reuters) De nombreuses rencontres se dérouleront la nuit lors de la Coupe du monde en Amérique (11 juin-19 juillet).

Quand auront lieu les plus séduisantes sur le papier ? Quel jour faut-il prévoir de faire une nuit blanche ? Nous avons sélectionné notre top 5 du premier tour.

Pour ne pas mettre en péril votre équilibre familial ni votre vie professionnelle, nous avons sélectionné cinq nuits à ne pas manquer, où se concentrent un grand nombre d'affiches lors du premier tour (11 juin-29 juin) - non sans avoir, au préalable, fait le plein de café et quelques siestes stratégiques dans l'après-midi





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