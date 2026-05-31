Top 14 : Toulouse premier, Clermont et Montpellier en lutte pour les demi-finales après la 25e journée

Résumé de la 25e journée de Top 14 : Toulouse assure la première place, Montpellier et Clermont se battent pour les places qualificatives, et les qualifications pour le Top 6 se dessinent.

La 25e journée du Top 14 a permis au Stade Toulousain de valider sa première place. Les Rouge et Noir ont battu Lyon (39-31) pour se qualifier en demi-finales par la grande porte, malgré certaines failles défensives.

Le LOU finira 10e ou 11e en fonction de son dernier match, sur la pelouse du Racing. Sur un score fleuve (13-41), Montpellier a dominé Pau et a son destin en main. Une victoire lors de la dernière journée leur ouvrirait les portes de la suite de la compétition. Clermont n'a pas abdiqué mais se retrouve 8e avant d'aller défier le champion d'Europe, Bordeaux Bègles, sur sa pelouse.

L'UBB a sombré à Toulon dimanche (27-22) face à une équipe qui n'a plus rien à jouer. S'ils battent Clermont lors du dernier match, les Girondins feront partie des six premiers du Top 14 à la fin de la phase régulière. Montpellier a dominé Pau 26-18 et s'est offert une finale à distance avec le Stade Français lors de la dernière journée. Les deux équipes comptent 78 points à la 2e place.

Les Palois ont validé leur place dans le Top 6. Les Héraultais se déplaceront à Lyon la semaine prochaine. Les Parisiens viennent de battre Bayonne (38-21) et iront à la Rochelle le week-end prochain.

Enfin, l'USAP a dominé Castres et continue d'engranger de la confiance avant son access match (29-27)





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