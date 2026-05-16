Le MHR s'entraîne pour son match contre Castres demain. Un succès sur la pelouse de Pierre-Fabre les mènerait en phase finale, avant la finale de Challenge Cup à Bilbao. En vie de président à la tête du MHR de quatorze ans, Mohed Altrad semblait évoquer son avenir. Le coach focusa ses pensées sur un match tant attendu contre Castres. Les Montpelliérains sont en forme défensive et doivent barrer l'entrée de l'équipe en lice en l'entendant relever les chances de qualification au top 6 à deux journées de la fin. Un succès aura une implication majeure sur la qualification pour la finale de Challenge Cup. Le combat est de taille et le résultat déterminera la progression dans ce Top 14 serré.

Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) s'entrevoit au déplacement pour la 24e journée de Top 14 face au Castres ce samedi 16 mai. Un succès garantirait une place en phase finale pour les Héraultais, avant le match de Challenge Cup à Bilbao.

L'entraîneur Joan Caudullo a planté le décor avec une phrase: 'Si on arrive à gagner à Castres...

' Imitant le succès contre Castres du match aller (MHR : 33, Castres : 31), il a encore du mal à y arriver, avec des trajectoires opposées. La défaite, en revanche, déplacerait de nouveau les cartes dans un Top 14 plus serré que jamais, avec des écarts de points serrés.

Le coach MHR, avec des joueurs bien préparés (3 victoires consécutives pour le MHR, 3 défaites pour le CO) et une défense en forme (meilleure en goals contre encaissés de Top 14) s'est préparé pour ce combat qui promet de nombreux rebondissements. Avec plus de chances de qualification au top 6 à deux journées de la fin, un succès aura un igrati ōs d'importance pour valider les objectifs.

Si, avec ses quinze ans à la tête du MHR, Mohed Altrad évoqua son avenir, il n'en reste pas moins que cela, avec de nombreux challenges à relever avec l'équipe. Le combat de Montpellier contre Castres, comme le derby qu'il n'est pas mais qui ressemble beaucoup dans l'histoire, sera important sur la pelouse de Pierre-Fabre. Notamment pour l'entraîneur MHR qui a toujours défendu l'attaque tout en valorisant le defensive football, en這樣 qu'on a travaillé énormément





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