Top 14 : La Rochelle en barrages, l'UBB privé de phases finales dans un final fou

La 26e journée du Top 14 a livré un verdict cruel. Vainqueur de la Champions Cup, l'UBB s'incline face à Clermont et rate les phases finales. Le Stade Rochelais décroche son billet pour les barrages. Toulouse, déjà premier, a géré.

La 26e et dernière journée de la saison régulière du Top 14 a réservé un final dramatique, ce samedi, avec des conséquences majeures pour la phase finale.

Alors que le Stade Toulousain, déjà assuré de la première place, a pu gérer son effectif sans pression, la quasi-totalité des autres clubs jouaient leur avenir immédiat. Le principal coup de tonnerre concerne l'Union Bordeaux Bègles (UBB). Vainqueur récent de la Champions Cup pour la deuxième fois de son histoire, le club girondin a subi une défaite cruelle à domicile contre l'ASM Clermont Auvergne sur le score de 34 à 31.

Ce résultat, combiné à d'autres scores, le prive de participation aux phases finales du championnat, une issue particulièrement dure pour une équipe qui atteignait sa troisième finale consécutive toutes compétitions confondues. De son côté, Clermont, malgré cette victoire de prestige, ne se qualifie pas non plus pour les barrages, sauvant l'honneur mais pas la suite de la saison. La grande satisfaction de cette soirée revient au Stade Rochelais.

En s'imposant face à l'UBB, les Maritains ont arraché leur billet pour les matchs de barrage, validant ainsi leur parcours solide en fin de saison et leur permettant de poursuivre leur dreamed de titre. Ce scénario fou achève donc une saison régulière riche en rebondissements, où les certitudes ont été bousculées jusqu'au bout, et où le bonheur de certains s'est construit sur le malheur d'autres grands noms du rugby français.

L'UBB, en particulier, devra digérer cette amère désillusion après les sommets européens





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