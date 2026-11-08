Top 14 La Rochelle bat Bayonne 22-18

La Rochelle remporte un match difficile face à Bayonne (22-18) en Top 14. Cheikh Tiberghien critique la performance malgré la victoire.

Le Stade Rochelais s'est imposé dimanche au stade Marcel-Deflandre face à l' Aviron Bayonnais sur le score de 22 à 18 dans le cadre de la compétition de Top 14. Cette victoire permet à l'équipe rochelaise de stopper une série négative après deux défaites consécutives. Le capitaine Cheikh Tiberghien a exprimé sa déception malgré le résultat, jugeant que le point de bonus défensif ramené par les Basques est un manque à gagner significatif pour la suite de la saison.

Analyse du match et performance

Les Rochelais ont dû faire face à une résistance opiniâtre de la défense basque pour obtenir la victoire. Le match s'est caractérisé par une intensité élevée de la part de toutes les équipes sur le terrain. Cependant, la précision des gestes techniques a manqué à certains moments clés, surtout en seconde période.

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L'Aviron Bayonnais a montré une discipline exemplaire dans les phases de conquête. Cette solidité a permis aux Basques de rester dans le match et d'éviter la défaite sèche. Malgré les efforts, la défense a fini par céder sous la férocité de l'attaque rochelaise.

Réactions des acteurs clés

Cheikh Tiberghien a souligné que l'objectif principal était de faire plaisir au public et de se rattraper après les revers précédents. Il estime que l'intensité était au rendez-vous mais que le contenu n'était pas parfaitement aligné. Pour lui, ce n'est pas parfait mais c'est un résultat utile avant la coupure.

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De son côté, l'entraineur de l'Aviron Bayonnais a déclaré avoir vu une équipe de La Rochelle avec son ADN, faite de plaque et de férocité. Il regrettent le bonus défensif accordé et compare la situation à d'autres matchs où le contenu était bon mais le résultat insuffisant. Cette frustration est amplifiée par la répétition de scénarios similaires.

Impact sur la classification et enjeux futurs

Ce résultat place le Stade Rochelais dans une position favorable pour la suite du championnat. La victoire permet de reprendre confiance avant la trêve. L'équipe devra analyser ses erreurs pour être plus efficace contre les concurrents directs.

L'Aviron Bayonnais continue de lutter pour sortir de la zone de danger. Les joueurs restent déçus par leur incapacité à trouver du tempo en seconde partie de match. Cette défaite maintient la pression sur l'équipe basque qui doit retrouver de l'espace et de la fluidité. Les deux clubs se prépareront désormais à affronter leurs prochains adversaires avec ces leçons apprises. Le Top 14 reste très serré et chaque point compte pour la qualification en phase finale. La suite du championnat déterminera qui sera vraiment qualifié pour les quarts de finale. Les supporters attendent des matchs plus équilibrés et moins tendus. La compétition reste ouverte et imprévisible pour les fans de rugby.