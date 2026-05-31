Top 14 : Clermont et Racing 92 se neutralisent dans un choc intense

Résumé du match Clermont vs Racing 92 de la 25e journée de Top 14, un affrontement décisif pour la qualification en phases finales, marqué par des essais spectaculaires et une défense acharnée.

Le choc de la 25e journée de Top 14 entre Clermont et le Racing 92 a tenu toutes ses promesses, offrant un spectacle digne des phases finales.

Dès les premières minutes, les Clermontois ont imposé leur domination physique, notamment en mêlée et dans les rucks. Baptiste Jauneau, le demi de mêlée de l'ASM, a été un véritable poison pour la défense francilienne, multipliant les breaks et les passes après contact. Sur une introduction en mêlée dans les 22 mètres adverses, le pack clermontois a poussé avec une telle vigueur que le Racing a été sanctionné d'une pénalité, flirtant même avec le carton jaune.

Harry Plummer, l'ouvreur de l'ASM, a ouvert le score sur pénalité (3-0), après que l'arbitre a accordé un avantage aux locaux suite à une belle séquence de jeu de passes rapides. Mais le Racing 92 n'a pas tardé à réagir. Sur leur première véritable incursion dans le camp clermontois, les Franciliens ont joué un ballon porté qui a été stoppé juste devant l'en-but.

Cependant, l'avantage était en cours, et le ballon a été écarté vers l'aile. Josua Tuisova, l'ailier fidjien, a alors réalisé un festival : il a pris l'intervalle, accéléré, calé un crochet intérieur et aplatir quasiment entre les perches. Benjamin Gibert a transformé, portant le score à 7-3 pour le Racing. Cette réponse immédiate a montré que les visiteurs ne comptaient pas se laisser faire et que le match serait disputé jusqu'au bout.

La suite de la rencontre a été marquée par une intensité défensive de tous les instants. Clermont a continué à mettre la pression grâce à des lancements de jeu inspirés de Jauneau et des courses tranchantes de Delguy et Hamdaoui. Une énorme occasion d'essai a failli aboutir lorsque Plummer a trouvé l'intervalle pour Delguy, qui s'est engouffré dans les 22 mètres, avant d'être repris juste devant la ligne.

L'arbitre a alors sifflé une pénalité en faveur de l'ASM, permettant à Plummer de réduire l'écart. Malgré les tentatives de part et d'autre, la défense a tenu bon, et les équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score serré de 7-6. Ce match crucial pour la qualification en phases finales a tenu en haleine les spectateurs, avec une intensité qui promettait une seconde période explosive.

Les deux équipes ont montré qu'elles méritaient leur place parmi l'élite, et ce rendez-vous était un véritable aperçu des joutes à venir





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