Top 10 des villes françaises les plus pluvieuses en automne selon Holidu

Découvrez le classement des 10 villes françaises confrontées aux pluies les plus intenses durant l'automne. Annecy, Chambéry et Grenoble dominent ce palmarès basé sur les données météorologiques.

La saison automnale marque incontestablement le pic d'humidité sur l'ensemble du territoire national français. Durant cette période de trois mois, certaines agglomérations enregistreront près d'un tiers de leurs journées sous un ciel couvert et pluvieux. Un classement établi par la plateforme de réservation Holidu identifie précisément les dix communes hexagonales où les précipitations atteignent leur intensité maximale.

Annecy domine le classement avec une forte humidité

La ville d'Annecy se positionne en tête de ce palmarès régional et national pour la période automnale. Cette commune alpine enregistre en moyenne dix jours de pluie par mois durant cet intervalle temporel spécifique. Le mois de décembre s'avère être le mois le plus arrosé de l'année dans cette localité. Les relevés indiquent douze jours de précipitations pour environ 5,70 millimètres d'eau accumulée sur les trente-et-un jours du dernier mois de l'année.

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Les stations alpines occupent les premières places

Deux autres communes situées dans cette même région montagneuse complètent le podium officiel. La ville de Chambéry occupe la deuxième place avec neuf jours et demi de pluie en moyenne par mois. Elle reçoit également 4,86 millimètres de précipitations journalières au cours de cette période. La ville de Grenoble prend la troisième position avec neuf jours et trois quarts de pluie mensuelle. Les statistiques de Grenoble affichent 4,69 millimètres d'eau tombée quotidiennement.

Quimper seule représentante bretonne dans le top cinq

La ville de Quimper constitue la seule représentation de la région Bretagne dans ce classement détaillé. Elle se classe à la quatrième position avec dix jours de pluie en moyenne sur le trimestre automnal. Cependant, la quantité totale d'eau reçue reste inférieure à celle observée dans les Alpes. Quimper enregistre 4,31 millimètres de précipitations journalières, soit moins que sa voisine Annecy.

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Besançon et Brest rejoignent le groupe de tête

La ville de Besançon complète le top cinq avec dix jours de pluie par mois en automne. Les relevés indiquent 3,86 millimètres de précipitations journalières pour cette commune du Doubs. La ville de Brest suit immédiatement avec dix jours de pluie mensuelle. Brest enregistre 3,75 millimètres d'eau tombée chaque jour en moyenne durant cette saison.

Cherbourg-en-Cotentin et Dijon ferment le top dix

La première ville normande Cherbourg-en-Cotentin occupe la septième place du classement. Elle compte neuf jours et demi de pluie par mois avec 3,44 millimètres de précipitations journalières. La ville de Dijon prend la huitième position avec neuf jours et trois quarts de pluie. Dijon reçoit 3,37 millimètres d'eau par jour. Limoges se classe neuvième avec huit jours et demi de pluie. Limoges affiche 3,62 millimètres de précipitations quotidiennes. Pau complète le top dix à la dixième place. Pau enregistre huit jours et demi de pluie avec 3,60 millimètres d'eau par jour.