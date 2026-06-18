Tony Snell, un ancien joueur de la NBA, a rejoint Cholet Basket pour une saison. Il a été drafté en 20e position par les Bulls en 2013 et a joué dans la NBA pendant plusieurs années avant de disparaître des parquets les plus renommés en 2022. Il a par la suite tenté sa chance en G-League, en espérant revenir en NBA. Tony Snell va découvrir la Ligue des champions avec Cholet, où il est un renfort d'expérience pour un club engagé en Ligue des champions de basket.

Tony Snell va découvrir un deuxième club en France. (F. Faugère/L'Équipe) L'ailier américain Tony Snell (34 ans) rejoint Cholet pour un an après avoir découvert avec succès la France à Boulazac.

Un renfort d'expérience pour un club engagé en Ligue des champions de basket. Tony Snell, un renfort d'expérience pour Cholet Basket Tony Snell, un ancien joueur de la NBA, a rejoint Cholet Basket pour une saison. Il a été drafté en 20e position par les Bulls en 2013 et a joué dans la NBA pendant plusieurs années avant de disparaître des parquets les plus renommés en 2022.

Il a par la suite tenté sa chance en G-League, en espérant revenir en NBA. Tony Snell va découvrir la Ligue des champions avec Cholet Tony Snell va découvrir la Ligue des champions avec Cholet. Il connaît désormais la Betclic Élite et ses spécificités, mais va devoir s'adapter à la plus haute division de la Ligue 2. Il est un renfort d'expérience pour un club engagé en Ligue des champions de basket





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