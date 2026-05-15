Tony Saint Laurent, Laurent Ruquier et Cyril Hanouna : des révélations et des hommages

Ce sont des révélations et des hommages qui se sont produits sur le tapis rouge de Cannes 2026, avec le casting du film Histoires parallèles et le décès de Sophie Garel. En parallèle, Tony Saint Laurent a livré un spectacle mémorable avec son humour acéré et des blagues toutes les dix secondes, tandis que Laurent Ruquier a rendu un hommage poignant à Sophie Garel, figure de RTL, et Cyril Hanouna a révélé son immense salaire pour présenter le Morning Live sur M6.

Tony Saint Laurent , humoriste et chroniqueur, a livré une heure de spectacle mémorable, abordant sa vie quotidienne, ses expériences familiales et sa vie sexuelle avec un humour acéré et des blagues toutes les dix secondes.

Il a également révélé son admiration pour Isabelle Hupert et Catherine Deneuve lors du casting du film Histoires parallèles. En parallèle, Laurent Ruquier a rendu un hommage poignant à Sophie Garel, figure de RTL, qui a été "un pan de sa vie".

Enfin, Cyril Hanouna a révélé son immense salaire pour présenter le Morning Live sur M6, évoquant sa vie avec seulement 220 euros par mois





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