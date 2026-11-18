La FFBB annonce l'équipe de dix entraîneurs pour l'été 2027. Tony Parker dirige les U19 masculins tandis que de nouvelles têtes sont nommées aux postes clés.

La Fédération Française de Basket-ball ( FFBB) a officiellement publié la liste des dix sélectionneurs chargés de diriger les équipes de France jeunes lors de l'été 2027. Parmi ces nominations, la présence de Tony Parker au poste de sélectionneur des équipes U19 masculines retient particulièrement l'attention du public et des médias sportifs. Cette annonce marque une nouvelle étape dans l'organisation des jeunes générations de joueurs français, avec des échéances majeures comme la Coupe du monde au programme.

Nomination de Tony Parker pour les U19 masculins

Tony Parker, considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du basket-ball en France, verra son rôle évoluer vers une fonction de coaching pour la génération née en 2008. Il occupera ce poste spécifiquement pour la Coupe du monde, qui se déroulera à Pardubice, en République tchèque, du 26 juin au 4 juillet. Son arrivée à la tête de cette sélection remplace Élise Prodhomme, qui quitte le processus en raison de sa nouvelle affectation. Parker dirigera également l'équipe lors du Tournoi de l'Amitié, bien que les dates et le lieu précis de cette compétition ne soient pas encore fixés.

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Recomposition du staff et nouveaux entraîneurs

Outre la nomination de Parker, plusieurs autres entraîneurs sont confiés à des responsables issus du Pôle France ou de clubs professionnels pour gérer les différentes tranches d'âge. Fabien Frydryszak assurera la direction technique lors du championnat d'Europe masculin U20, qui se tiendra à Samokov, en Bulgarie, du 13 au 21 août. Dans le même temps, Benoit Marty, également basé au Pôle France, prendra en charge les Bleuettes pour leur championnat d'Europe entre le 31 juillet et le 8 août, une date dont le lieu d'organisation reste à déterminer. Xavier Noguera, issu du Toulouse MB, dirigera les Bleus lors du championnat d'Europe masculin du 6 au 14 août à Oradea, en Roumanie, tandis que Nicolas Absalon sera aux commandes de l'équipe féminine du 24 juillet au 1er août.

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Continuité pour les U20 et départ d'Élise Prodhomme

La structure d'encadrement connaît également une stabilité notable sur certains postes clés, avec le maintien de Mickaël Hay et Alexandre Lacoste à la tête des équipes U20 féminines et masculines respectivement. Ces deux entraîneurs seront en charge lors des championnats d'Europe qui auront lieu entre le 10 et le 18 juillet, sans lieu encore précis pour l'instant. Ce maintien contraste avec le départ d'Élise Prodhomme, qui laisse derrière elle un bilan historique impressionnant avec trois médailles remportées en trois campagnes : l'or aux U20 féminines en 2023, l'argent aux U18 masculins en 2025 et le bronze aux U18 masculins en 2026. La technicienne de Vichy ne figurera pas parmi les sélectionneurs nommés pour l'été 2027, une décision attribuable à la perspective de la Coupe du monde qui l'attend désormais.

Positionnement des sélectionneurs et enjeux futurs

Élise Prodhomme a exprimé sa confiance dans les décisions de la fédération, soulignant qu'elle se concentre sur le résultat immédiat de qualification pour la Coupe du monde, un objectif atteint avec une médaille. Elle a admis que la Coupe du monde l'intéresse fortement en tant qu'entraîneur attaché à l'équipe de France, tout en reconnaissant que la faisabilité de cette nouvelle mission dépend de nombreux facteurs, notamment sa situation avec le club de Vichy. La FFBB a également nommé Nicolas Corbe au poste de sélectionneur des Bleus au Tournoi de l'Amitié, et David Hermine pour le championnat d'Europe U18 à Oradea, tandis que Laure Belleville de Charnay dirigera les Bleuettes lors du Tournoi de l'Amitié. Ces nominations illustrent une volonté de professionnalisation et de diversification des profils d'entraîneurs au sein du staff des jeunes Bleus et Bleuettes pour les compétitions internationales à venir.