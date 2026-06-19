Tony Parker a manqué d'accomplir un exploit historique lors des Finals 2013 de la NBA

Tony Parker a manqué de réaliser un exploit historique lors des Finals 2013 de la NBA. Il était sur le point de devenir le 10e membre du cercle prestigieux des joueurs ayant remporté plusieurs titres de MVP des finales.

Tony Parker a manqué de réaliser un exploit historique lors des Finals 2013 de la NBA . Il était sur le point de devenir le 10e membre du cercle prestigieux des joueurs ayant remporté plusieurs titres de MVP des finales.

Mais ce fut Ray Allen qui s'imposa comme l'homme de la situation en effectuant un shoot ultra-clutch qui permit aux Heat de revenir au niveau des Spurs et de s'imposer en prolongation. Cet exploit priva les Spurs d'un 5e sacre en 14 ans et Tony Parker d'une distinction individuelle qui lui tendait les bras : le titre de MVP des finales NBA. Une récompense qu'il avait reçue 6 ans plus tôt face à LeBron James.

Tony Parker avait fait le job et avait même fait mieux en créant 6,8 passes décisives par match et en marquant 16,7 unités de moyenne. Mais la chance a voulu que Ray Allen soit l'homme de la situation et que Tony Parker ne réalise pas son exploit





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Tony Parker NBA Finals 2013 MVP Des Finales

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