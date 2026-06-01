Tons Voisins : le festival de musique de chambre célèbre ses 20 ans à Albi

Le festival de musique de chambre 'Tons Voisins' célèbre ses 20 ans à Albi du 2 au 6 juin. Le directeur artistique Denis Pascal résume cette aventure en ces mots : 'Vingt ans déjà durant lesquels le festival a su tisser des liens profonds entre les artistes, le public et tous les bénévoles.'

Le festival de musique de chambre ' Tons Voisins ' célèbre ses 20 ans à Albi du 2 au 6 juin. Le directeur artistique Denis Pascal résume cette aventure en ces mots : 'Vingt ans déjà durant lesquels le festival a su tisser des liens profonds entre les artistes, le public et tous les bénévoles.

' Denis Pascal est un pianiste et directeur artistique impressionnant. Il se produit dans le monde entier et est professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Cette année, le festival fête son anniversaire avec une magnifique programmation qui met en valeur toutes les musiques, dans tous les lieux d'Albi.

On retrouvera la beauté de cette musique de la maison de quartier de Cantepau à l'église de Labastide-Dénat, en passant par le théâtre des Lices, le Grand Théâtre, la médiathèque, le Palais de la Berbie, l'église Saint-Salvy et l'Hôtel de Gorsse. Le festival accueillera l'artiste Marie-Christine Barrault et Julie Depardieu, récitante dans *Vivaldi, le violon des quatre saisons*.

Le programme est riche en baroque, musique de chambre et concerts prestigieux avec une armée de musiciens et un focus sur les instruments à vent. Le festival se terminera le 3 juin avec une intégrale du cycle Iberia d'Isaac Albéniz et une représentation de Carnet intime, la petite chronique d'Anna Magdalena Bach





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