Toni Kroos analyse un Clasico sévèrement pour le Real Madrid

Dans un podcast avec son frère, l'ancien milieu de terrain allemand Toni Kroos s'est exprimé sur le Clasico, en insinuant des mauvais rapports au sein du Real Madrid et voient dans le résultat du match un manque de motivation et d'entraînement.

Dans le podcast qu'il anime avec son frère Felix, Toni Kroos a analysé le Clasico remporté dimanche par le FC Barcelone face au Real Madrid (2-0).

L'ex-milieu de terrain allemand n'a pas été tendre avec son ancien club. Vainqueur de cinq Ligue des champions avec le Real Madrid (2016, 2017, 2018, 2022 et 2024), Toni Kroos a suivi la saison blanche de son ancien club, battu par le FC Barcelone (0-2) dimanche lors du Clasico. L'ancien milieu de terrain allemand (36 ans) a analysé le match sur Luppen TV, la chaîne YouTube qu'il anime avec son frère, Felix.

Et comme la presse espagnole, il ne s'est pas montré très tendre envers le Real.

« Deux saisons sans titre, c'est inacceptable au Real Madrid, point final, a déclaré le quadruple champion d'Espagne. Les résultats sur le terrain reflètent les mauvaises relations au sein du club. Ils étaient peut-être motivés pour remporter le Clasico, mais cela n'a pas suffi. La défaite était déjà acceptée avant même le coup d'envoi.

Je pense qu'ils auraient signé pour ce résultat avant la rencontre. La deuxième mi-temps a été plus équilibrée, mais cela n'a rien changé. Tout simplement, bravo au Barça. » Pour lui, le deuxième but du Barça illustre parfaitement l'écart entre les deux équipes cette saison : « Les joueurs impliqués sur le but, Dani Olmo et Ferran Torres, ne serait peut-être pas titulaires si tous les autres joueurs étaient disponibles au Barça.

Les noms importent peu dans ce cas, car ils ont des schémas de jeu et des déplacements bien rodés à l'entraînement.





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