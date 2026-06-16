Tondeuse thermique Scheppach MP132-40 : une offre à ne pas manquer

Découvrez la tondeuse thermique MP132-40 de Scheppach, idéale pour les jardins jusqu'à 600 m². Profitez d'une remise de près de 10 % sur ce modèle autotracté, pratique et performant.

Envie de tondre vos extérieurs avec confort et précision ? La tondeuse thermique MP132-40 de la marque Scheppach est l'outil idéal pour entretenir votre pelouse.

Grâce à son moteur à essence puissant, elle offre une tonte rapide et efficace, même sur les terrains les plus exigeants. Son bac de ramassage de 35 litres se vide facilement, vous permettant de travailler sans interruption. Actuellement disponible avec une réduction exclusive de près de 10 %, cette tondeuse est proposée à un prix attractif sur le site partenaire. Ne manquez pas cette occasion de vous équiper d'un matériel performant à moindre coût.

Conçue pour simplifier l'entretien de votre jardin, la tondeuse MP132-40 de Scheppach est dotée d'un guidon repliable qui facilite le rangement et le transport. Son système autotracté assure une progression aisée, même sur les terrains en pente ou accidentés. Les roues arrière robustes garantissent une stabilité optimale, tandis que la largeur de coupe de 40 cm permet de couvrir rapidement de grandes surfaces.

La hauteur de coupe réglable de 30 à 60 mm vous offre la flexibilité nécessaire pour adapter la tonte à vos préférences et à la saison. Pour un jardin impeccable, cette tondeuse thermique est un investissement judicieux. Elle convient aux jardins jusqu'à 600 mètres carrés, offrant un bon rapport qualité-prix. Les utilisateurs apprécient sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation.

Que vous soyez un jardinier amateur ou expérimenté, la MP132-40 vous permettra de réaliser une tonte précise sans effort. N'attendez plus pour profiter de cette offre limitée et transformez votre expérience de jardinage





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Tondeuse Thermique Scheppach Jardinage Promotion MP132-40

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