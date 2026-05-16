Tondeuse thermique autotractée 4 en 1 MS173-51 de Scheppach : efficacité et économie sur Cdiscount

Découvrez la tondeuse thermique autotractée 4 en 1 MS173-51 de Scheppach, une offre exclusive à prix réduit sur Cdiscount. Cet outil puissant et polyvalent simplifie l'entretien des grandes pelouses avec une autonomie et une précision inégalées.

L'entretien des jardins est souvent synonyme de dépenses importantes et d'efforts physiques considérables. Pourtant, Cdiscount propose une solution alliant efficacité, précision et prix avantageux avec la tondeuse thermique autotractée 4 en 1 MS173-51 de Scheppach, offerte à un tarif incroyable.

Pour moins de 200 euros, grâce au code promotionnel actuel, ce modèle est plus abordable que sur d'autres plateformes e-commerce réputées. Équipée d'un moteur thermique à essence de 173 cm³ avec une puissance de 4,1 CV, cette tondeuse est conçue pour garantir un travail de qualité sans effort excessif. Autotractée, elle avance seule, réduisant ainsi la charge physique pour l'utilisateur. Capable de traiter une surface de 1 600 m², elle est particulièrement adaptée aux grandes pelouses.

La liberté de mouvement est totale, puisque la tondeuse fonctionne sans fil, permettant d'accéder aux moindres recoins de votre jardin. Le prix, initialement fixé à 399,99 euros, a été réduit à 214,99 euros, et descendu à 194,99 euros grâce au code promo JARDINSPORT, offrant ainsi une économie de 20 euros.

Avec cette tondeuse, équipée d'une largeur de coupe de 51 cm et d'une hauteur de coupe réglable de 25 à 75 mm, vous pouvez obtenir un résultat visuellement impeccable et personnaliser votre pelouse selon vos préférences. Un des atouts majeurs de ce modèle est sa polyvalence dans le traitement de l'herbe coupée : vous pouvez collecter les déchets dans un bac XXL de 65 litres, éjecter l'herbe sur le côté ou bien la broyer pour une répartition homogène sur le sol.

Cette fonctionnalité offre une grande flexibilité selon les besoins et les préférences personnelles. De plus, l'accès au carter facilite le nettoyage grâce à la possibilité d'y brancher un tuyau d'arrosage. Ce produit combine donc performance, facilité d'utilisation et rapport qualité-prix exceptionnel, ce qui en fait un choix judicieux pour tous les amateurs de jardins soignés





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tondeuse Thermique Autotractée Cdiscount Jardinage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Difficile de faire mieux que cette offre Cdiscount sur le Bissell CrossWaveEt si le ménage du sol ne prenait plus qu’un seul passage ? Le Bissell CrossWave aspire, lave et sèche simultanément, sur tous vos sols. Une promesse simple, tenue à chaque utilisation, pour moins de 120 euros

Read more »

Sans prévenir, Cdiscount brade le prix du puissant Google Pixel 8Trop de smartphones demandent beaucoup pour donner peu. Le Google pixel 8 fait l’inverse. Sobre, rapide, intelligent sans le montrer, et disponible pour 210 euros sur Cdiscount. Difficile de dire non

Read more »

Boulanger débarque avec ce robot tondeuse indispensable pour nettoyer votre pelouse en un rien de tempsBoulanger propose ce robot tondeuse qui s’occupe de votre pelouse pendant que vous profitez de votre temps libre. Fini les heures passées à pousser une tondeuse classique : ce modèle travaille en autonomie et vous garantit un jardin impeccable sans le moindre effort de votre part.

Read more »

Les meilleures machines à café à grain chez CdiscountDécouvrez les avantages des machines à café à grain, alliant saveur, écologie et économies, avec une large sélection de marques disponibles sur Cdiscount.

Read more »