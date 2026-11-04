Tondeuse Scheppach MS132-42 : Prix en baisse sur Cdiscount

La tondeuse thermique autotractée Scheppach MS132-42 bénéficie d'une remise de 80 euros sur Cdiscount. Découvrez les caractéristiques techniques et le mode de paiement.

La tondeuse thermique autotractée Scheppach modèle MS132-42 subit une forte baisse de prix disponible sur la plateforme e-commerce Cdiscount. Cet équipement de jardinage devient un choix stratégique pour les particuliers souhaitant optimiser l'entretien de leur pelouse sans effort excessif.

Caractéristiques techniques du moteur QE5

L'appareil est propulsé par un moteur thermique QE5 à quatre temps d'une cylindrée de 131 cm³. Ce bloc mécanique développe une puissance de 3,3 chevaux-vapeur pour assurer une coupe rapide et efficace des herbes. La largeur de travail de la machine s'élève précisément à 42 centimètres, offrant une surface de fauchage généreuse pour chaque passage.

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Le système d'autotraction permet de diriger la tondeuse avec souplesse sans nécessiter de la pousser manuellement. L'utilisateur réduit considérablement ses efforts physiques lors de l'utilisation prolongée de l'équipement. Les faibles émissions de gaz générées par ce moteur contribuent également à respecter des conditions d'utilisation plus respectueuses de l'environnement immédiat.

Réglages et confort d'utilisation

La hauteur de coupe est ajustable grâce à sept positions distinctes allant jusqu'à 25 millimètres au minimum. Cette flexibilité garantit une coupe nette et précise adaptée à différents types de gazon. Le design ergonomique vise à transformer radicalement les tâches ménagères liées à l'entretien extérieur du domicile.

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Ce modèle est classé parmi les offres imbattables proposées par le site marchand. La remise affichée atteint exactement 80 euros sur le prix initial de vente. Cette réduction substantielle place le produit comme une opportunité commerciale majeure pour les consommateurs attentifs aux bons plans saisonniers.

Conditions de livraison et financement

La livraison est offerte par le vendeur pour réduire encore les frais liés à cet investissement durable. Le client peut choisir un point de retrait proche de son domicile pour récupérer sa commande. Cette option logistique simplifie grandement la réception du matériel lourd dans le jardin.

Un mode de paiement fractionné est également disponible via Cdiscount pour amortir l'investissement financier. Il est possible de régler la commande en quatre mensualités de 41,07 euros chacune. Cette solution permet de répartir la charge budgétaire sur plusieurs mois tout en profitant immédiatement de l'équipement.