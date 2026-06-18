Tommy Fleetwood remporte enfin sa première victoire sur le PGA Tour

Après sept années de vaines tentatives, Tommy Fleetwood a enfin remporté sa première victoire sur le PGA Tour lors du Tour Championship. Le joueur anglais de 30 ans a expliqué que cette victoire était une étape importante vers son objectif de gagner plusieurs tournois et au moins un Majeur. Il a également mentionné que sa montre connectée TAG Heuer lui avait été utile pour améliorer son jeu.
Le 24 août 2025, Tommy Fleetwood a remporté sa première victoire sur le PGA Tour après 163 tournois sans succès. Cette victoire au Tour Championship a mis fin à sept années de frustration pour le joueur anglais, qui était considéré comme l'un des meilleurs golfeurs du monde à ne pas avoir remporté de grands tournois.
Fleetwood, déjà vainqueur sur le circuit européen et vice-champion olympique aux JO de 2020, a expliqué que cette victoire était une étape importante vers son objectif de gagner plusieurs tournois et au moins un Majeur. Il a également mentionné que sa montre connectée TAG Heuer lui avait été utile pour améliorer son jeu
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