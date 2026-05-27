Tomas Machac affronte Alexander Zverev dans la night session du jour

La night session du jour oppose Tomas Machac au numéro 4 mondial Alexander Zverev. Une affiche qui promet de l'intensité sur le court Philippe-Chatrier !

La night session du jour oppose Tomas Machac au numéro 4 mondial Alexander Zverev . Une affiche qui promet de l'intensité sur le court Philippe-Chatrier !

Voici comment suivre gratuitement cette rencontre en direct ce mercredi soir. Ce mercredi 27 mai, Roland-Garros rallume les projecteurs pour une nouvelle night session très attendue. Tomas Machac affrontera Alexander Zverev sur le court Philippe-Chatrier, avec un premier coup de raquette prévu à 20h15, en exclusivité sur Prime Video. Dès 19h30, l'avant-match lancera les hostilités pour faire monter la pression avant cette grande affiche parisienne.

Les rescapés du premier tour poursuivent désormais leur route dans une quinzaine qui s'annonce de plus en plus éprouvante. L'objectif est désormais clair : rallier les huitièmes de finale avant de basculer vers les quarts, les demi-finales et les grandes finales prévues les 6 et 7 juin. Les premiers jours ont déjà offert leur lot d'émotions et de surprises.

Au terme d'un immense combat en cinq sets, Gaël Monfils a disputé son dernier match à Roland-Garros avant de s'incliner face à Hugo Gaston dans une ambiance exceptionnelle. Mais la grande sensation française porte le nom de Moïse Kouamé. Le jeune prodige tricologe a créé l'exploit en dominant l'ancien numéro 3 mondial Marin Cilic en trois manches. Ce soir, Alexander Zverev retrouve le court Philippe-Chatrier après sa victoire face à Benjamin Bonzi.

L'Allemand, actuel numéro 3 mondial, devra se méfier de Tomas Machac (43e), tombeur de Zizou Bergs et réputé pour son jeu agressif capable de gêner les meilleurs joueurs du circuit. Pour suivre cette night session, Prime Video reste le diffuseur exclusif des matchs nocturnes à Roland-Garros. Chaque soir dès 19h30, Thibault Le Rol lance l'avant-match (analyses, coulisses, enjeux) avant le premier service programmé à 20h15.

Le plateau réunit des consultants de choix (Marion Bartoli, Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Fabrice Santoro) avec Arnaud Clément au bord du court. L'abonnement sans engagement est proposé à 6,99 euros par mois (ou 69,90 euros par an). Astuce idéale pour les nouveaux inscrits : l'activation de la période d'essai gratuite de 30 jours permet de vibrer devant chaque night session sans se ruiner





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