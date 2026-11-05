Tom Laperche triomphe sur la Route du Rhum avec 400 milles d'avance

Le skipper Tom Laperche domine la Route du Rhum avec une avance record de 400 milles. Il vise un nouveau record à Pointe-à-Pitre ce samedi.

Le navigateur Tom Laperche, à bord de son voilier SVR Lazartigue, consolide sa domination absolue lors de la treizième édition de la Route du Rhum. À l'heure du pointage officiel de dix-huit heures ce jeudi cinq novembre, le Breton de vingt-neuf ans affiche une avance écrasante de quatre cents milles nautiques sur ses poursuivants directs.

Une avance stratégique pour viser le record

Cette marge considérable positionne Tom Laperche comme le favori incontesté pour remporter cette course historique vers Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Son équipe confirme qu'il continue d'imprimer un rythme très élevé, lui permettant d'entrevoir une arrivée victorieuse et probablement un nouveau record de la course dans les jours à venir.

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L'arrivée est attendue samedi prochain au port guadeloupéen. Le skipper affronte actuellement des conditions météorologiques complexes marquées par une dépression tropicale, mais sa supériorité technique et physique semble intangible face aux autres participants engagés dans cette traversée de l'Atlantique.

La lutte serrée entre Thomas Coville et Louis Burton

Dans la catégorie Ultim, derrière le leader incontesté, une bataille intense oppose Thomas Coville et Louis Burton. Ces deux navigateurs expérimentés sont engagés dans un duel rapproché, séparés par seulement quinze milles nautiques. Thomas Coville navigue sous les couleurs de Sodebo tandis que Louis Burton représente Armand Thiery.

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Cette confrontation directe contraste fortement avec la situation du trio de tête. Alors que Tom Laperche navigue seul en première position, ses rivaux directs doivent gérer leur stratégie pour maximiser leurs chances de podium dans une course où chaque mille compte énormément pour le classement final.

Les performances notables dans les autres catégories

Basile Bourgnon, à bord d'Edenred, mène confortablement la flotte des Ocean Fifty avec une avance de cent trente-un milles sur Pierre Quiroga (Wewise) et cent quarante-cinq milles sur Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en peloton). Cette régularité lui assure une place de choix pour la suite de l'épreuve.

Dans la catégorie Imoca, Corentin Horeau (MACSF) dirige la flotte avec autorité. En Class 40, Guillaume Pirouelle (Sogestran Seafrigo) maintient sa position de tête malgré une distance importante de deux mille trois cent vingt-deux milles à parcourir jusqu'à l'arrivée. Il devance de justesse Achille Nebout (Amarris) à un mille quatre et Robin Follin (Solano) à cinq milles deux.

Les rebondissements et abandons récents

Malgré la sérénité apparente du leader, la course reste semée d'embûches. Charles Caudrelier a dû abandonner la Route du Rhum 2026 après une grave avarie de foil sur son Maxi Edmond de Rothschild. Son retour à Lorient est prévu pour ce week-end suite à cet incident technique majeur.

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Parallèlement, la sécurité des navigateurs reste une priorité absolue. Un troisième skipper a été secouru en plein Atlantique après le naufrage de son bateau retourné au nord des Açores. Ces événements rappellent les dangers inhérents à cette traversée océanique exigeante.