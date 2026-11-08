Tom Laperche remporte la Route du Rhum et bat le record

Tom Laperche triomphe de la Route du Rhum en solitaire. Le skipper de 29 ans améliore le record de plus de six heures après une course maîtrisée.

Tom Laperche remporte la Route du Rhum en solitaire avec une performance historique à Pointe-à-Pitre. Le skipper de 29 ans a franchi la ligne d'arrivée à 22 h 31 locales, établissant un nouveau chronomètre de référence pour la traversée atlantique. Cette victoire marque l'aboutissement d'un rêve d'enfance pour le marin charentais qui pilotait le trimaran SVR Lazartigue.

Record battu de plus de six heures

Le temps officiel de Tom Laperche est de 3 h 31 heure de Paris le dimanche suivant son départ. Il devance ainsi le précédent record établi par Charles Caudrelier en 2022 de six heures et dix-neuf minutes. Le jeune navigateur n'avait jamais pris le départ de cette compétition majeure, disputant sa première édition depuis la création de l'épreuve.

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Le rôle clé de l'équipe MerConcept

Tom Laperche naviguait à bord d'un bateau conçu par François Gabart, vainqueur du Vendée Globe 2012-2013 et mentor historique du jeune skipper. Ce trimaran bleu, mis à l'eau en 2021, avait déjà remporté la Transat Café L'Or et la confrontation entre géants des mers la saison précédente. Il était considéré comme l'ultim le plus compétitif de la flotte au moment du départ.

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Tension et incident sur Armel Le Cléac'h

Armel Le Cléac'h, sur Banque Populaire, a chaviré après avoir collé Tom Laperche durant le premier tiers du parcours. Le skipepr a bénéficié d'une bonification d'une heure et deux minutes pour sa déviation vers le voilier en détresse. Cet incident a profondément émotionné Tom Laperche, qui a appris la nouvelle seul en plein océan Atlantique.

Célébration à Guadeloupe

Arrivé premier, Tom Laperche a été accueilli par sa famille et des milliers de supporters sur les quais. Son frère Mathieu, son père Philippe et sa mère Sabine l'ont félicité après cette traversée intense. Le marin a salué son équipe technique et l'accueil chaleureux des Guadeloupéens malgré l'heure tardive de son arrivée.