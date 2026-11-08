Tom Laperche remporte la Route du Rhum en record sur SVR Lazartigue

Victoire historique et record battu pour Tom Laperche à la 13e édition de la Route du Rhum. Découvrez les détails de sa performance magistrale à Pointe-à-Pitre le 7 novembre 2027.

Tom Laperche réalise une performance sportive d'exception en remportant la 13e édition de la Route du Rhum. Le skipper breton de 29 ans impose sa supériorité technique et tactique dès sa première participation à cette course mythique. Il franchit la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre avec un temps nouveau qui marque l'histoire de la navigationsolo.

Performance historique du skipper breton

Tom Laperche (SVR Lazartigue) a remporté la prestigieuse course nautique samedi 7 novembre 2027 tard dans la nuit. Son passage de la ligne à Pointe-à-Pitre intervient à 22h31 heure locale, soit 3h30 le dimanche en heure métropolitaine. Cette victoire survient dès sa première participation à l'épreuve et s'accompagne de l'établissement d'un nouveau record de la traversée atlantique.

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Stratégie tactique et maîtrise technique

Le Breton a dominé la course dès le coup de canon à Saint-Malo. Il reste seul en tête de flotte pendant plusieurs jours sans être sérieusement menacé. La phase finale du parcours, un tour de la Guadeloupe particulièrement périlleux, a nécessité une gestion impeccable du bateau. Il a enchaîné de nombreuses manœuvres face au vent pour sécuriser sa position de leader jusqu'à l'arrivée.

Témoignage émotionnel et soutien familial

À l'approche de l'arrivée, le champion a laissé éclater sa joie en sautant pieds nus sur le grand filet de son trimaran. Il a salué son équipe technique et ses proches présents sur le ponton. Sa mère Sabine, son père Philippe, dentiste et ancien coureur, et son petit frère Mathieu l'ont accueilli avec émotion. Tom Laperche a déclaré avoir accompli un rêve de jeunesse lié à la voile en multicoque.

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Mentorat et connexion avec le bateau

Le navigateur crédite son mentor François pour son succès actuel. Un stage effectué en 2019 aux côtés de ce dernier a permis une familiarisation précoce avec le trimaran actuellement utilisé. L'équipier décrit un état de grâce pendant la course où chaque décision s'avérait juste. Il indique avoir maintenu une connexion totale avec son bateau, la météo et son environnement tout au long de l'expédition.

Célébration publique à l'arrivée

Plusieurs milliers de personnes étaient réunies pour voir soulever le trophée malgré l'heure tardive. La foule dense a salué cette victoire historique lors de la cérémonie d'arrivée. Cette présence massive souligne l'importance de l'épreuve dans le paysage sportif nautique international. Le skipper confirme avoir vécu une course absolument extraordinaire à travers cette expérience unique.