Tom Laperche remporte la Route du Rhum avec un record historique

Tom Laperche établit un nouveau record à la Route du Rhum en 6 jours, 13 heures et 27 minutes. Le skipper de 29 ans devance la flotte après une course intense marquée par un sauvetage.

Tom Laperche a remporté la Route du Rhum 2022 à Guadeloupe en établissant un nouveau record de la course. Le skipper de 29 ans a franchi la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre le samedi soir à 22h31 heure locale. Son temps final est de 6 jours, 13 heures et 27 minutes en mer. Cette performance bat l'ancienne référence de 6 heures et 19 minutes fixée par Charles Caudrelier en 2022. Il s'agit de la première participation de Tom Laperche à cette course mythique.

Un temps record et une arrivée émotionnelle

Le trimaran SVR Lazartigue a navigué dans des conditions difficiles jusqu'au bout. Tom Laperche a négocié un périlleux tour de Guadeloupe pour arriver en tête. Il est arrivé après 03h31 à Paris le dimanche matin. Le jeune marin a exploité sa joie en sautant pieds nus sur le grand filet de son bateau. Il a salué son équipe technique présente dans les derniers milles de la course.

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À peine débarqué, il a été accueilli par ses proches et des photographes. Son père Philippe, sa mère Sabine, son petit frère Mathieu et ses grands-parents l'ont rapidement enlacé. Tom Laperche a déclaré que cette victoire était sa course de rêve depuis le début de sa carrière nautique. Il a montré une grande émotion en regardant les milliers de personnes sur les quais.

Le sauvetage d'Armel Le Cléac'h et bonification

La course a été marquée par un incident majeur impliquant Armel Le Cléac'h. Le rival de Tom Laperche a chaviré après avoir suivi de près le leader pendant le premier tiers du parcours. Armel Le Cléac'h a déclenché sa balise de détresse après son accident. Tom Laperche a dû changer de route pour le secourir temporairement. Cette manœuvre a coûté du temps mais a été récompensée par une bonification.

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La commission de régulation a accordé une bonification d'une heure et deux minutes à Tom Laperche. Cette pénalité négative a été appliquée pour la déviation nécessaire au sauvetage. Armel Le Cléac'h a été récupéré sain et sauf par un cargo panaméen quelques heures après son chavirage. Tom Laperche a raconté que cette nouvelle lui a glaçé le sang lorsqu'il l'a apprise seul au milieu de l'océan.

Le bateau SVR Lazartigue et l'héritage de François Gabart

Tom Laperche court sur le SVR Lazartigue, un Ultimo conçu par MerConcept. Ce bateau est la même unité que celle pilotée par François Gabart. François Gabart est le vainqueur du Vendée Globe 2012/2013. Il a été le mentor de Tom Laperche pendant longtemps. Le skipper a expliqué avoir fait un stage avec François Gabart en 2019.

Le trimaran bleu a été mis à l'eau en 2021. Il a remporté la Transat Café L'Or l'année précédente. Il a également gagné la confrontation entre géants des mers en septembre. Franck Cammas, vainqueur de 2010, a intégré la cellule de routage. Il a confirmé que le bateau était le mieux préparé de la flotte avant le départ.

Gestion du risque et contexte de la traversée

Après le chavirage d'Armel Le Cléac'h, la gestion du risque est devenue prioritaire. Franck Cammas a expliqué que la performance est passée au second plan. La physique de la course a changé pour les navigateurs restants. Tom Laperche a mentionné être entré dans un état de grâce durant la course.

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Il a déclaré que ses décisions étaient toujours les bonnes une fois prises. La traversée s'est déroulée dans un isolement total pendant près d'une semaine. Deux nouveaux chavirages ont eu lieu sur cette édition. De nombreux incidents et abandons ont jalonné la route. Tom Laperche a été félicité par les Guadeloupéens malgré l'heure tardive de son arrivée.

Cette victoire consacre le savoir-faire de l'écurie MerConcept. Le bateau a montré une robustesse et une vitesse exceptionnelles. La course a attiré l'attention mondiale sur le voile au large. Tom Laperche reste le plus jeune vainqueur historique de l'épreuve. Son parcours démontre une maturité technique rare pour son âge.

Les célébrations se sont poursuivies sur les quais de Pointe-à-Pitre. L'atmosphère était festive malgré la fatigue accumulée. Tom Laperche a remercié tous ceux qui ont soutenu son projet. Il a confirmé vouloir continuer à repousser les limites du sport. Cette édition 13 de la Route du Rhum restera dans les mémoires.